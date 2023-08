“Li diria a Lim que necessitem reforços”

Amb Pepelu com a única cara nova. Així es planta el València aquesta nit al Pizjuán. Mentrestant, Baraja tracta de centrar-se en el joc i pensar en els tres punts. “Jo em vull concentrar en el partit de demà. Valorar l’esforç dels meus jugadors, en això estic preocupat i en això gaste la meua energia. A mi m’importa la competició i que tots tinguem aquest pessigolleig que ja comença el que veritablement importa”, reconeixia el míster en la roda de premsa prèvia del partit que es disputarà hui a Nervión. A Paterna, el tècnic va contestar, sobretot, a la situació de la confecció de plantilla i els fitxatges. Està content? “És un tema que és important que el deixem clar. Ja vaig expressar el que sentia. Ja vaig dir que no em semblava una situació que calia normalitzar (els no fitxatges). A partir d’ací tinc comunicació directa amb la gent del club que li fa arribar a la propietat el que necessitem. Jo he de posar l’energia on l’hem de posar”, va sentenciar.

L’entrenador va parlar, en diverses ocasions, sobre aquesta situació de plantilla: nou eixides i a penes una cara nova. “El mercat al final és el que és. La situació és la que és. Ja ho vam dir després del Taronja. Hem de centrar-nos en el més immediat. No em puc comprometre. Estem treballant perquè quan arribe el moment es puguen signar jugadors. Jo confie que arribaran fitxatges”, va manifestar. En qualsevol cas, Rubén Baraja va rebre, de nou, preguntes sobre el mercat i fins i tot sobre una possible dimissió si l’equip es queda així a partir de l’1 de setembre. “Jo confie que arribaran fitxatges. No puc fer ara més valoracions”, encara que no va voler confirmar que aquesta possibilitat no està damunt de la taula. “Si arriba aquesta situació que dius, ho veurem”, va assenyalar, encara que va deixar clar que és feliç a Mestalla. “Jo estic en el millor lloc possible, soc entrenador del meu equip, de l’equip que jo sent, del València CF. Amb això t’ho dic tot”, va insistir. A falta de fitxatges, el Pipo de moment es conforma amb el que té. I confia que els “xiquets” aporten des del minut zero. “Ens han de donar fam, voler. Volen fer-se lloc en el VCF i en el futbol espanyol. Jo crec en ells, els vull completar, fer millorar”, va afirmar. Un dels que més va créixer al costat d’ell la temporada passada va ser Diego López, que ja és un més del primer equip. Sobre ell va assenyalar que pot jugar de tot. “És un comodí que ens dona solucions i pot jugar en les quatre posicions d’atac”, va assenyalar. Més enllà de fitxatges, l’entrenador també va parlar sobre el partit i l’afició. “La gent el que vol és veure el seu València CF com competeix a Sevilla. Veurem un gran rival que l’any passat va passar per dificultats però que va acabar bé la Lliga, que ve en una gran dinàmica, que és un rival que ve de guanyar l’Europa League, això els genera la continuïtat d’estar en Champions. L’aficionat està pendent dels fitxatges, però també té la il·lusió de veure competir el València CF. Queda molt de mercat, cal tindre paciència i calma”, va concloure el tècnic.