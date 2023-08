La Policia multa sis persones per banyar-se en les fonts del Parc Central i portar gossos solts

L’Ajuntament de València ha passat de l’advertiment als fets, i, entre dimecres i dijous, ja va posar sis multes a persones que o bé es van banyar, desoint els advertiments de la Policia, en els safaretjos i estanys del Parc Central on no és apte el bany (la gran majoria), o bé portaven els seus gossos solts (una cosa també prohibida) permetent amb això que aquests pogueren entrar en les zones d’aigua.

I és que en ple estiu, molts valencians que no han pogut anar-se’n de la ciutat, acudeixen als grans parcs a la recerca d’ombres i espais de refresc. El Parc Central, dissenyat per la paisatgista americana Katrhyn Gustafson, amb almenys una desena d’elements d’aigua (canals, fonts i estanys) i amb abundant vegetació és un dels espais preferits per valencians i turistes.

El bany per part d’adults, xiquets i gossos dels estanys del Parc Central no pensats ni clorats per a aquest ús va provocar diversos casos d’infecció gastrointestinal en xiquets el mes de juliol passat, un fet que va obligar l’Ajuntament a tancar el parc i buidar les fonts per a procedir a desinfectar tot el sistema hidràulic del parc. Aquest dimarts, les fonts van tornar a omplir-se i, de nou, ha tornat el bany en zones no aptes. Tot, malgrat els advertiments dels regidors de Parcs i Jardins, Juan Carlos Caballero, i del Cicle de l’Aigua, Carlos Mundina, que van recordar, aquest dimarts, que els estanys i les fonts “no són piscines”. Tot, també, malgrat els nous cartells informatius en què adverteix que el bany en zones no aptes es multarà amb fins a 750 euros.

Les fonts de la Policia Local no van poder confirmar l’import de les tres multes que es van imposar dimecres a la vesprada, ni el de les tres que es van posar ahir al matí, perquè l’acta es remet al Servei de Procediment Sancionador, que és el que determina, en funció de la descripció dels agents dels fets, l’import exacte de la multa.

Només una zona d’aigua de les aproximadament deu que té aquest parc està preparada per al bany. És la gran font de rolls, sempre concorreguda en aquestes dates.

Altres “piscines” prohibides

Les altes temperatures converteixen no només les fonts del Parc Central en piscines improvisades. Altres elements d’aigua de la ciutat també són usats per valencians i turistes per a alleujar la calor. Ho va ser, en el seu moment, l’estany-claraboia de l’Almoina, que cada cert temps es buida. També les grans làmines d’aigua sota alguns ponts del jardí del Túria serveixen de refresc, com la xicoteta platja artificial del llac del parc de Capçalera.

Els vaporitzadors d’aigua de la plaça de la Reina, incorporats en la remodelació de la plaça, són un dels espais més disputats d’aquest enclavament en aquests dies d’intensa calor. Fins i tot en barris com el Cabanyal, on la platja està relativament a prop, la font de rolls que es va instal·lar a la plaça del Rosari fa uns anys en substitució de la que hi havia també és usada per les famílies amb xiquets de la zona com a espai de refresc.