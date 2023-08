El port de Sagunt accelera en la seua multimilionària transformació

La nova terminal polivalent en el moll centre 2, que ja va ser adjudicada per més de 50 milions d’euros després d’un tortuós procés de licitació; la xarxa interior per a completar la connexió ferroviària amb el corredor mediterrani per quasi 20 milions d’euros; el desviament del vial d’accés del dic de Llevant per poc més d’1,1 milions d’euros o el més recent anunci de projectar una sitja de quatre plantes per a vehicles en el moll sud 2.

Aquestes són algunes de les inversions que té en marxa l’Autoritat Portuària de València (APV) per a les seues instal·lacions a Sagunt, que acceleren, d’aquesta manera, una transformació que s’anuncia des de fa dècades, però que finalment sembla fer-se realitat després de la irrupció primer del bloc logístic de Mercadona a Parc Sagunt I, i, posteriorment, la confrontant gigafactoria de bateries de Volkswagen. Una de les últimes incorporacions a aquest catàleg de projectes, que ha passat un poc inadvertida per la magnitud de les ja anunciades, és el desviament del vial del dic de Llevant, que respon a la petició de VMG Refit & Repair d’ampliar les instal·lacions que té concedides en aquest espai amb poc més de 41.000 metres quadrats extra. D’aquesta manera, la superfície ocupada per aquesta empresa dedicada a les remodelacions i reparacions d’embarcacions pràcticament es duplicarà. Nou moll Concretament, l’empresa persegueix incrementar el calat del moll que ocupa actualment i construir un nou fossat d’encallat, amb la pavimentació de l’esplanada annexa. Aquesta infraestructura serà per al travelift de 700 tones, mentre que els que té en el present a penes arriben a les 300 i les 75 tones. Com a pas previ, l’APV ha tret a licitació el canvi de traçat del vial que hi ha en la zona, una actuació que s’espera executar en uns tres mesos, segons l’expedient al qual ha tingut accés Levante-EMV. Mentre que, en aquest cas, el termini per a presentar-hi ofertes s’esgota a principis de setembre, fins a quasi finals del pròxim mes tenen les empreses interessades en la construcció de la xarxa ferroviària interior, que es connectarà amb les obres que ultima l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per a la unió de les instal·lacions portuàries de Sagunt amb el corredor mediterrani. Aquesta actuació té un termini d’execució d’11 mesos. Als 19,2 milions d’euros en els quals va eixir la licitació de l’obra cal sumar els més de 700.000 euros que l’APV ha posat sobre la taula per a contractar la direcció de l’obra, així com la coordinació de la seguretat i salut.