El sector agrari critica el bloqueig en el nomenament d’alts càrrecs en la Conselleria

Està costant-li a Vox decidir els nomenaments dels principals càrrecs en la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia i Pesca després de les eleccions autonòmiques del passat 28 de maig i el posterior pacte de Govern de la Generalitat que ostenta al costat del PP. Per això, 75 dies després d’aquesta data, la Unió Llauradora critica que se seguisca sense nomenar a ningú per a ocupar la Secretaria Autonòmica d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el càrrec més rellevant després del conseller, i la Direcció General d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, el motor de la part agrària de la Conselleria.

El conseller d’Agricultura, José Luis Aguirre, va ser nomenat el passat 19 de juliol i només ha designat, de moment, el 5 d’agost, el director general de Desenvolupament Rural en la figura de Francisco Javier Benito Goerlich; el director general de Política Agrària Comuna (PAC), Joaquín Gómez Bau, i el director general de Pesca, que ha recaigut en Francisco Juan Espinós Gutiérrez. El primer nomenament va ser el del sotssecretari de la Conselleria, Juan Martínez Caballero, el passat 29 de juliol. Hui, el DOGV publica dos nomenaments de personal eventual en la Conselleria d’Agricultura: assessora de premsa a Elena Cabrera i directora de gabinet a Rosario Ruiz.

Ahir, dia de Ple del Consell, s’esperava amb expectació els nous nomenaments dels càrrecs més destacats de la Conselleria d’Agricultura, però, una vegada més, no es van produir d’entre els 16 que ahir es van aprovar per al segon i tercer escaló i ja és l’única conselleria de tota la Generalitat que no ha elegit encara secretari/ària autonòmic/a.

Problemes per resoldre

Carles Peris, secretari general de la Unió, indica que “el sector agrari té nombrosos problemes que cal resoldre i no és lògic que l’engranatge de la Conselleria d’Agricultura estiga paralitzat. No sabem realment a què esperen per a elegir aquests càrrecs i hem pogut saber que s’estan tutelant tots els nomenaments des de Madrid a un ritme lent i desesperant sense tindre en compte les necessitats urgents que té el sector agrari de la Comunitat Valenciana”.

Peris destaca que el mateix conseller d’Agricultura acudeix a les reunions totalment sol, com la que va celebrar amb la Unió el passat 25 de juliol, en una situació que no havíem vist mai fins hui. “El conseller escolta i apunta, però ningú l’acompanya en les reunions. És una cosa totalment insòlita el que està ocorrent”.

Paralització

La Unió ha remés, al llarg d’aquestes últimes setmanes, nombrosos escrits al conseller d’Agricultura sobre diverses qüestions que competeixen als agricultors i ramaders. No obstant això, fins hui, no ha rebut resposta sobre cap d’aquests assumptes; cosa, d’altra banda, comprensible, perquè a l’equip de la Conselleria li falten encara les principals peces, que estan fent-se esperar massa i que paralitzen el funcionament del departament agrari de la Generalitat.