Benifairó de les Valls recupera de les ruïnes l’última joia de l’arquitectura civil renaixentista

El Palau Vives i Canyamàs de Benifairó de les Valls és un dels pocs exemples d’arquitectura civil renaixentista que es conserva en territori valencià, i, d’ací a uns anys, passarà d’estar en risc de desaparició a ser visitable. El camí és llarg, però el suport definitiu per a retornar la vida a aquest edifici del segle XVII, construït per qui va ser ambaixador de Felip III a Gènova i baró de Benifairó, Juan Vives de Canyamàs, són els 300.000 euros que el Ministeri de Cultura va comprometre per a escometre’n la rehabilitació, una quantitat de la qual ja ha fet efectiu el primer pagament, segons confirma l’alcalde de la localitat, Toni Sanfrancisco.

Sobre una qüestió entorn de la qual ha girat la seua gestió municipal, el socialista explica que “el Palau és una mostra de la riquesa cultural, social i històrica d’un altre temps, però també té una projecció turística i patrimonial que el converteixen en una de les grans potencialitats de la localitat”. Fa una dècada, l’edifici estava en la llista roja de patrimoni, amb un vistós forat en la coberta, bigues que havien cedit i algunes parts afonades, i, pròximament, quan es consumisquen els fons estatals i una altra ajuda provincial de prop de 110.000 euros, disposarà d’una sala d’exposicions que permetrà als veïns entrar amb seguretat a l’immoble després de molts anys. Però el camí encara és llarg, reconeix Sanfrancisco, que encara està pendent de rebre el vistiplau definitiu al projecte de rehabilitació, que està condicionat per la catalogació de l’edifici com a bé de rellevància local, mentre es gestiona també la seua declaració com a bé d’interés cultural. Al final de tot aquest procés, “per al qual es requerirà almenys 3 milions d’euros”, el Palau Vives i Canyamàs recuperarà, almenys en gran part, l’esplendor d’altres èpoques, ja que se li donarà ús amb aules per a activitats i sales per a les associacions del municipi. Segles d’història Així, l’edifici viurà un nou capítol en la seua història, després que passara, al llarg del temps, de casa nobiliària a habitatge particular, passant per seu de la cort, escola, convent i acadèmia. Encara són molts els veïns de les Valls que recorden haver assistit a l’Acadèmia del Palau, a més de comentar reiteradament el seu aspecte conventual.