El ‘boom’ de les residències universitàries a l’Horta

L’atractiu de València i la seua àrea metropolitana com a pol universitari estimula l’activitat intel·lectual i econòmica de la zona, però, al mateix temps, pot suposar un repte a l’hora de gestionar l’allotjament dels estudiants. Sense a penes habitatges disponibles, els ajuntaments amb campus de la Universitat de València o el CEU en els seus termes municipals busquen solucions perquè cap universitari es quede sense acomodament, i a Burjassot o Moncada aquesta solució implica dotar-se d’infraestructures: entre els dos municipis tindran set residències d’estudiants noves. A més, amb aquests projectes —de titularitat privada—, les dues localitats esperen que es refrede el preu d’uns lloguers tensats pels universitaris, que fins ara havien recorregut als habitatges particulars davant de la falta d’allotjaments específics per a ells a l’Horta Nord.

En concret, Burjassot té en procés el desenvolupament de cinc residències que donaran servei als estudiants del campus Burjassot-Paterna de la Universitat de València. La més gran se situarà al carrer Racó dels Pins —a un quilòmetre del Palau de Congressos i al costat del col·legi britànic Shakelton, també de nova construcció— i disposarà de 565 habitacions. La següent en grandària estarà localitzada en el número 2 de Canaletas i comptarà amb 221 habitacions. La tercera s’alçarà al carrer Mariano Aser, per a sumar 190 habitacions individuals i 10 dobles. I, de manera complementària, el municipi comptarà amb una residència en el número 69 de Mariano Benlliure, amb 53 habitacions per a persones amb diversitat funcional, i una molt més xicoteta en el número 2 de Tierno Galván, amb només 5 habitacions. En total són 1.044 habitacions noves a Burjassot.

Tal com va explicar l’alcalde, Rafa García, en una entrevista amb Levante-EMV, Burjassot pateix cada vegada més l’habitual problema d’accés a l’habitatge “per partida doble”, perquè en tindre dos campus universitaris, “l’especulació amb els lloguers és important”. En aquest sentit, el polític socialista confia que l’edificació d’aquests equipaments allibere pisos de lloguer de cara a satisfer la demanda dels veïns.

432 places noves a Moncada

Una voluntat similar mostra l’Ajuntament de Moncada, que ha facilitat llicències per al desenvolupament de dues noves residències universitàries, que, teòricament, allotjaran els alumnes de la Universitat CEU Cardenal Herrera, els campus de la qual se situen a Moncada i Alfara del Patriarca. El municipi governat per Amparo Orts comptarà, d’una banda, amb una residència nova del grup francés The Boost Society i capacitat per a 252 estudiants. Amb 7.600 metres quadrats de superfície, previsiblement obrirà el setembre de 2025. D’altra banda, entre els carrers Olocau i Colón, al costat del metro, obrirà, també en 2025, un equipament anomenat Campus Lycem, amb 200 places disponibles. Tots dos projectes sumen 432 llits.

Tot això per a donar resposta als alumnes de dues universitats amb una àmplia oferta formativa i important presència d’estudiants internacionals; no en va, la Universitat de València (UV) és la primera de tot Europa en recepció d’estudiants Erasmus, i, cada any, més de 3.000 alumnes estrangers passen part del curs en els diferents campus de la universitat pública.