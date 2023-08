La contractació agrària valenciana pateix la major caiguda d’Espanya en baixar un 40 %

L’elevada taxa d’eventualitat, la situació dels fixos-discontinus, l’impacte de la reforma laboral i, també, la sequera estan jugant una mala passada a la contractació de treballadors en el camp valencià de l’inici de l’any ençà. En aquesta autonomia es van signar 56.189 contractes durant els primers set mesos de 2023, enfront dels 94.681 registrats l’any passat, la qual cosa es tradueix en una caiguda del 40,7 %, la més forta de tot Espanya, tal com constata un informe elaborat per la consultora de recursos humans Randstad a partir de les dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) des de fa deu anys.

I és que “la reforma laboral va suposar la desaparició de la contractació eventual i per obra i servei, que constituïen el gros de l’ocupació en el sector agrari”, adverteix un informe d’Unió d’Unions. Aquesta organització agrària adverteix que, quasi dos anys després de l’entrada en vigor de la reforma laboral, la contractació en el sector agrari ha caigut un 34 % a Espanya, amb algunes zones més castigades, com la Comunitat Valenciana. L’organització ha explicat que això és pel fet que l’augment de les contractacions indefinides no ha compensat la reducció de les modalitats de contractació temporal.

Aquest descens registrat a la Comunitat Valenciana els primers set mesos de 2023 és 13,8 punts percentuals més acusat que la mitjana nacional (-26,9 %). Per províncies, València va registrar 25.666 contractes, seguida per Alacant (23.290) i Castelló (7.233). Respecte als primers set mesos del 2022, la contractació a València va caure un 55,4 %, seguida per Alacant (-20,2 %) i Castelló (-8,6 %). Això demostra, explica la Unió d’Unions, que les noves modalitats de contractació no s’han adaptat bé a un sector amb una altíssima temporalitat en la seua activitat.

En el conjunt d’Espanya, l’agricultura ha generat 1.002.867 contractes des de l’inici de l’any fins ara, el 52 % dels quals són indefinits (521.609), i el 48 % restant, de duració determinada (481.258). El volum d’enguany és un 26,9 % inferior al dels set primers mesos de 2022, encara que els contractes indefinits s’han incrementat, en aquest 2023, un 36,2 %. De fet, l’any passat, els contractes indefinits a penes suposaven el 28 %, mentre que actualment ja superen la meitat del volum total.

Preferències del sector

El comportament del mercat laboral en l’agricultura en els últims deu anys indica que la contractació ha anat fluctuant segons les necessitats del sector, mantenint-se relativament estable entre els 1,4 i els 1,8 milions de signatures entre 2014 i 2021.

No obstant això, a partir de 2022, coincidint amb l’entrada en vigor de la reforma laboral, aquest volum s’ha reduït sensiblement, fins a penes superar el milió de signatures enguany, la segona xifra més baixa del període estudiat, per davant dels prop de 978.000 contractes de 2013. La reducció de contractes no suposa una destrucció d’ocupació, sinó que es deu a la dinàmica de contractació indefinida que ha introduït la nova normativa.

Siga com siga, malgrat la reducció del volum de contractes, influenciada per la reforma laboral i la irrupció de la figura del fix discontinu, l’evolució de l’afiliació a la Seguretat Social en el sector de l’agricultura s’ha mantingut estable en l’últim any, entre els 335.000 i els 345.000 afiliats.

De fet, el volum d’afiliació registrat en aquest passat mes de juliol és de 342.993 professionals, tan sols un 0,2 % inferior a la de fa un any, quan se’n van comptabilitzar 343.586. Revisant l’evolució de l’afiliació en el sector des del començament de 2022, hi destaca únicament la caiguda durant els mesos d’hivern, imputable a l’estacionalitat del sector.