Els de Baraja, necessitats; i les arribades, paralitzades

Malgrat el fulgurant inici de lliga del València Club de Futbol, és una obvietat que l’equip valencianista necessita reforços. 16 dies resten fins al tancament del mercat, data límit perquè Meriton Holdings considere que cal efectuar fitxatges. Després de la victòria per 2-1 contra el Sevilla FC al Sánchez, Rubén Baraja va ser clar en roda de premsa sobre l’atípica situació de mercat: “El club ja sap el que necessita l’equip. Necessitem jugadors per a dalt i per als extrems, jugadors que vinguen a competir i donen competència al que tenim. La temporada és llarga. Esperem que es produïsca”. A més, va resoldre el tema amb una frase contundent. “El mercat està obert i espere que es puga millorar o reforçar l’equip”.

Quant als reforços, són tres els noms que estan esperant que el VCF faça el pas: Amallah, Rafa Mir i Sergi Canós. Peter Lim, ara mateix, té bloquejades les tres incorporacions dels futbolistes esmentats, perquè ha ordenat que, per a produir-se arribades, han d’efectuar-se eixides. Al de Singapur no li és suficient amb els traspassos de Yunus Musah i Cavani, ni amb l’alliberament de massa salarial després de l’eixida dels quatre jugadors cedits i això ha provocat una situació d’incertesa i preocupació total a Mestalla. El jugador marroquí, malgrat haver expressat el seu desig d’abandonar Pucela, es perfila per a ser un dels jugadors importants per a Pezzolano en cas que s’hi quede. El tècnic del Reial Valladolid va decidir comptar amb ell en el primer partit en Segona Divisió i va entrar en el minut 68. L’entrenador uruguaià ha advertit que, mentre estiga disponible, comptarà amb ell. Després del partit, Amallah va deixar un missatge anecdòtic en el seu Instagram. Va publicar una foto en la qual un rival l’agarrava i va deixar la frase “deixa’m anar-me’n”, acompanyat d’una emoticona de somriure. Retrobament amb Rafa Mir El jugador del planter valencianista és un altre que espera el vistiplau de Lim i va deixar una imatge curiosa al Sánchez Pizjuán. Abans de saltar al terreny de joc, va eixir dels vestuaris expressament per a saludar Corona, Lay Hoon i Javier Solís. A més, després de la trobada, va mantindre una llarga xarrada amb membres del cos tècnic valencianista, amb els quals va coincidir en inferiors del VCF. Aquestes imatges van ser d’allò més destacat i, a més, cal afegir que el desig del davanter és recalar a Mestalla. Sense novetats amb Canós Després de donar-ho tot per arribar al VCF, el de Nules continua esperant que Lim desembosse les arribades. Malgrat estar disposat a posar 250.000 euros de la seua pròpia butxaca, el VCF continua retardant la seua arribada i el jugador necessita aclarir el seu futur com més prompte millor, per la qual cosa comença a escoltar ofertes d’altres equips. En un estiu en el qual el València està percebent bones quantitats de manera indirecta per jugadors que van passar per Mestalla i ara deixen diners en les arques valencianistes pels seus traspassos a altres equips. L’últim d’aquests és Joao Cancelo, que estaria prop de recalar en l’FC Barcelona i, a causa del mecanisme de solidaritat, deixaria aproximadament un 1,5 % del preu final en els comptes del València CF.