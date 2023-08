La intenció d’un Sumar valencià fa aflorar tensions amb Compromís

“No hi ha espai per a Sumar a la Comunitat Valenciana”. Així de contundents es mostren fonts de Compromís davant del primer gest del diputat electe de Sumar per Alacant, Txema Guijarro, de construir Sumar a la Comunitat Valenciana després de concórrer a les eleccions generals amb una gran confluència electoral que va aglutinar tota l’esquerra a l’esquerra del PSOE, tal com va anunciar aquesta setmana.

Malgrat que aquesta intenció “encara està en un estat prematur” i no és clara la fórmula (partit, associació, plataforma) en la qual es podria instaurar el projecte a les comarques valencianes, tal com el mateix Guijarro va admetre a aquest diari, el primer intent ha provocat un rebuig frontal per part de Compromís. “No hi ha espai per a Sumar. En els acords que signem s’explicita que no competirem electoralment i es reconeix Compromís com la casa comuna de l’esquerra. Si Sumar es constitueix com a força al marge de Compromís en l’autonomia, hi haurà una ruptura”.

Aquesta és la postura de Compromís respecte a un projecte amb el qual van establir una relació d’“aliança de forces germanes” per al 23J, reconeixent l’hegemonia dels valencianistes com a partit aglutinador de l’espai polític a l’esquerra del PSPV en la comunitat autònoma, en unes llistes en les quals Podem no hi era i Esquerra Unida complementava els llocs d’eixida. De fet, tant els candidats de Compromís, ara diputats, Àgueda Micó i Alberto Ibáñez, com el d’Esquerra Unida, Nahuel González (aquests tres per València) i Txema Guijarro, de la quota de Sumar a Alacant, van concórrer als comicis sota la marca Compromís-Sumar que ara els ha adjudicat quatre escons al Congrés en el grup parlamentari Sumar amb 31 diputats.

Va haver-hi un “tots a l’una” amb la confluència electoral on van cabre tots els partits (encara que també polèmiques com el presumpte veto a candidats de Podem que Compromís va desmentir o la designació de Guijarro per ser un candidat de Madrid a Alacant, un “cuner”), però ara, quan s’inicia el cicle polític, afloren les primeres tensions per tindre el protagonisme del mateix espai ideològic.

Amb Podem, l’antecessor de la nova plataforma de Yolanda Díaz i d’on ixen tant ella com Guijarro, en un declivi a alta velocitat en la federació autonòmica que amenaça de fer desaparéixer la presència física del partit a la Comunitat Valenciana; Esquerra Unida com a força minoritària i potencial soci de qui que s’erigisca com a principal en l’espai i Compromís com a únic partit a l’esquerra del PSOE amb representació a les Corts Valencianes i amb la seua característica de ser una força territorial valenciana, quin paper podria tindre Sumar a l’autonomia valenciana? Hi poden cohabitar Sumar i Compromís? Per als valencianistes, no; i per a Sumar, sí. Amb tot, també hi ha veus que assenyalen camins alternatius.

Noves fórmules de conviure

“En política, cal imaginar, i crec que estem en aquest moment”. Així ho analitza Naiara Davó, exsíndica de Podem i que va anar de número tres al Congrés per Alacant amb Compromís-Sumar en les últimes eleccions. La també politòloga serà allà on es puga “eixamplar l’espai del canvi i amb totes aquestes forces polítiques” i es mostra disposada al fet que totes les forces col·laboren per fer un “diagnòstic” del territori. Segons creu, ara que la plataforma electoral ha complit la seua comesa, Sumar ha d’organitzar-se i afermar unes bases per a poder basar les polítiques en les demandes de la ciutadania.

Com fer-ho ací, on existeix un partit “germà” i territorial? “Aquest és el repte”, assenyala, i admet que no és una pregunta fàcil. “Aquesta autonomia és diversa i no sempre ha d’haver-hi una única força. Després del 15M, va haver-hi una força ciutadana que es va organitzar en plataformes locals que han acabat presentant-se a les eleccions en alguns llocs. Potser es pot coalitzar Sumar amb aquests projectes”, reflexiona Davó.

“Hi ha punts on Compromís té molta implantació, com València, però, potser, en altres comarques costa més. No és el mateix el Baix Segura que els Ports, que les comarques centrals. Hem de partir de la realitat de cada zona. Totes les forces que hem sumat ens hem d’asseure i fer un diagnòstic per a buscar noves fórmules de conviure. Cal atendre la realitat de cada zona”. I conclou: “Aquest és el repte”.