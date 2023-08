Joves a l’eixida d’una discoteca de Xàbia bloquegen una carretera

Col·lapse. Aquesta és la paraula de l’estiu a Xàbia, un poble que ni dorm ni descansa. El col·lapse també es produeix de matinada. Els matiners coincideixen amb els tranuitadors. I hi ha conflictes. Aquest diumenge, a les 6.30 de la matinada, els joves que eixien en tromba d’una discoteca van bloquejar la carretera del Pla (connecta el centre urbà amb l’Arenal i les urbanitzacions). Conductors o ciclistes que ixen ben d’hora a pedalejar amb prou faenes podien passar entre la munió.

No és la primera vegada que ocorre. S’han produït situacions de tensió i de perill. Alguns joves remolegen i es resisteixen a retirar-se de la calçada.

Aquest problema també ha ocorregut a la carretera de la Plana de Xàbia, al Parc Natural del Montgó, on hi ha una altra discoteca. No obstant això, aquest cap de setmana, atés que, divendres, la Policia Local i la Guàrdia Civil van col·locar cons i barreres de plàstic en les cunetes d’aquest vial, s’ha evitat que s’aparcaren els cotxes en els extrems d’aquest vial (està prohibit). En aquesta carretera del Montgó, s’ha mitigat el col·lapse.