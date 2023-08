Onada de queixes entre el professorat pels errors en l’adjudicació

Les queixes pels errors en les llistes de les adjudicacions de places de professor per a l’inici del curs escolar cada vegada són més massives. Els sindicats reconeixen que, des que la Conselleria d’Educació va publicar les llistes de les diferents places assignades el passat 10 d’agost, han rebut una gran quantitat de consultes per part dels docents, que han vist com aquesta decisió els ha afectat.

Moltes de les persones afectades han interposat, durant aquests dies, un recurs de reposició després de conéixer el lloc de destinació per al pròxim curs. Els casos són molt variats, encara que, entre les queixes, hi destaquen els docents que s’han quedat sense destinació, el professorat d’FP que no ha rebut una adjudicació, els funcionaris de carrera que no han pogut triar places de Formació de Persones Adultes o d’educació a distància o aquells que han adjudicat per davall de persones amb menys puntuació que ells.

Després del recurs de reposició, el pas següent serà interposar un recurs contenciós administratiu per a expressar l’oposició davant de la decisió de la Conselleria d’Educació. En aquest sentit, la professora de Tecnologia Joana Silvestre, una de les docents perjudicades, ha reconegut que “hi haurà molta gent que denunciarà aquesta situació, ja que hi ha un crebant econòmic”, fet que obri la via a centenars de demandes judicials. “El cost econòmic pot ser una de les conseqüències d’aquests errors, que creiem que són informàtics, ja que, per exemple en el meu cas, m’haurien d’haver assignat un centre a la localitat de Massanassa i, finalment, hauré d’anar a Chiva, la qual cosa suposa 200 euros més de gasolina. En altres situacions, la situació pot empitjorar, ja que, a causa de la distància, els docents hauran de llogar-se un pis en una altra localitat”.

En aquest sentit, el portaveu d’Stepv —el sindicat majoritari entre els docents—, Marc Candela, reconeix que moltes persones presentaran danys i perjudicis en el cas que la Conselleria no dictamine una solució, la qual cosa pot comportar que l’Administració haja de sufragar aquests costos econòmics a les persones afectades. Malgrat això, Candela s’hi mostra prudent, ja que, en les seues paraules, “cal esperar a setembre per a veure què passa, i, a més, poden arribar a passar fins a dos anys perquè el Tribunal de Justícia el resolga”.

Per la seua banda, el representant d’UGT en Educació a la Comunitat Valenciana, Francisco Javier González, també denuncia el perjudici econòmic que poden comportar aquests errors entre els docents afectats. “Tot s’ha fet molt tard, ja que les llistes es van publicar dijous passat. Han esperat que l’anterior equip d’Educació, malgrat el canvi de govern, estiguera fins al final de l’adjudicació, però no ha sigut així. Això no és excusa, ja que alguns sí que coneixen com funciona això”, recalca. Per això, reivindica que l’“opció més justa” davant de l’onada massiva d’errors seria tornar a fer l’adjudicació.

Resoldre casos “a poc a poc”

El representant d’UGT ha explicat que divendres passat va estar parlant amb els tècnics de la Conselleria per a expressar el malestar que hi ha entre els sindicats i els docents. “M’han dit que estan analitzant a poc a poc els casos i intentant resoldre aquells que es puguen, però això és com un dòmino, ja que, si una peça es mou, se n’han de moure unes altres, per la qual cosa és complicat”. Reconeix que els docents perjudicats estan “molt nerviosos”, per la qual cosa, en les seues paraules, l’Administració hauria de corregir l’error de la manera més ràpida possible. “Al final, els més danyats són els professors”, denuncia.

No obstant això, els sindicats recalquen que aquests errors no perjudicaran l’inici del curs escolar. “Les places estan adjudicades, però no a la persona que realment li correspon. Tanmateix, això no suposarà cap problema, ja que el lloc està cobert”, afirma el responsable d’UGT, que afig que, per contra, també hi ha docents que s’han vist beneficiats per aquests errors. “Si es fan canvis, aquests també es queixaran, perquè això és una roda”, assenyala.