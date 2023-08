El PSOE tracta d’allunyar el fantasma d’una repetició electoral malgrat la resistència de Junts

Comença una setmana decisiva per a saber si hi haurà govern o els espanyols són cridats de nou a les urnes. Part de la incertesa acabarà el pròxim 17 d’agost, quan es constituïsquen les Corts i es conega quina majoria té la Mesa del Congrés dels Diputats i qui n’ostentarà la presidència. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo juguen, aquesta setmana, una partida definitiva per a intentar una investidura. A pesar que l’horitzó no està clar, el PSOE insisteix a llançar un missatge optimista. Assegura que segueix en converses amb Junts perquè el partit de Carles Puigdemont done els seus vots a una majoria progressista en la Mesa i allunya el fantasma d’una repetició electoral.

“No veiem risc real de repetició en aquest moment”, assenyalen des del pont de comandament del PSOE. “Tot és possible, però, ara mateix, és poc probable”, agreguen els qui treballen per una investidura de Pedro Sánchez. Amarrar aquesta majoria serà un primer pas, encara que haurien de continuar treballant i no és gens fàcil. Perdre aquesta primera votació al Congrés, pràcticament donaria el joc per acabat per al líder socialista. “Ara mateix només hi ha dues opcions: Pedro Sánchez o una repetició electoral i ja sabem que Feijóo farà tot el possible perquè es repetisquen les eleccions”, assenyalen fonts del Govern en funcions.

L’“amenaça” d’unes altres eleccions

Res ha transcendit de si hi ha motius per a aquest optimisme o és infundat i fruit del convenciment polític que a l’independentisme no li interessa anar a una repetició electoral després de retrocedir posicions el passat 23 de juliol. En les files del PSOE no deixen d’insistir que els independentistes “no tenen incentius” per a propiciar unes noves eleccions que serien “una irresponsabilitat”. Una idea en la qual va insistir la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que va sentenciar que un govern de PP i Vox és “una amenaça” que “empitjorarà la situació i la convivència” a Catalunya. Per a la vicepresidenta en funcions, qui permeta la repetició electoral serà penalitzat, va assegurar en una entrevista a El Faro de Vigo, de Prensa Ibérica.

Les línies roges, almenys públicament, de Junts no es mouen de les exigències d’un referèndum d’autodeterminació per a Catalunya i de l’amnistia per als encausats del procés, amb Puigdemont, pròfug a Waterloo (Bèlgica). El PSOE vol que l’eix d’aquesta primera negociació es limite a la Mesa del Congrés i aparque qüestions polítiques. La secretària general d’ERC, Marta Rovira, va insistir en les seues xarxes socials a allargar la mà a Junts per a anar en el mateix bloc. “14 (diputats) coordinats estratègicament pesen més que 7 per cada costat”, assegurant que tant els postconvergents com els socialistes ja coneixen la posició dels republicans, i deixant un avís al PSOE: que no donen “per segurs els vots d’ERC”. Fins hui, els republicans han donat a entendre que la seua posició és favorable a tancar aquest primer acord amb el PSOE a canvi de grup propi i un seient per als nacionalistes a la Mesa del Congrés.

Optimisme inalterable

Ni el silenci de Junts ni les bandades d’ERC canvien l’optimisme en les files socialistes. A penes un dia després del 23J, Sánchez es va dirigir al seu partit per a transmetre que, malgrat la dificultat aritmètica i política, no hi hauria bloqueig i trobaria la fórmula de governabilitat. És el mateix missatge que continuen transmetent a pesar que les ombres s’estenen sobre si l’expresident Puigdemont, sobre qui el seu partit situa la decisió final, puja o baixa el polze a una investidura de Sánchez.

“Treballem en aquest sentit”, diuen fonts socialistes. En els pròxims dies, el PSOE confia a véncer les resistències i que Junts s’avinga amb ERC a tancar un primer acord que versarà sobre la Mesa del Congrés, un òrgan decisiu en una legislatura endiablada en la qual tot pot decidir-se per un nombre mínim de vots. Els socialistes, al costat de Sumar, necessiten el quintet nacionalista, PNB, EH Bildu, ERC, Junts i BNG (sumarien 178 dels 350 escons que té el Congrés) per a tindre una majoria que sobrepasse PP i Vox, que tenen UPN i la mà estesa de Coalició Canària (172).

Sempre pot donar-se una jugada mestra que sacsege el tauler polític. Aquest diumenge, el líder de Coalició Canària apostava, en La Vanguardia, per entregar la presidència del Congrés al PNB. És una possibilitat que, tal com va contar aquest periòdic, es manté sobre la taula del PP per a véncer les resistències fèrries dels nacionalistes bascos a sumar-se al bloc de Feijóo. El PNB ha rebutjat públicament en dues ocasions un pacte amb el PP i els de Feijóo han anat pujant l’oferta.

S’acceleren els contactes

El secretisme amb el qual s’han conduït les negociacions impedeixen saber quines possibilitats reals tenen Sánchez o Feijóo, que aquesta setmana abandonaran Lanzarote i Galícia, respectivament, i tornaran a Madrid, per a lliurar aquesta primera batalla, la de la Mesa del Congrés, que serà preludi d’una altra disputa definitiva per a amarrar una investidura i que encara pot allargar-se durant mesos, fins a final de tardor. Fins hui, la negativa del PNB al PP convida a pensar que el bloc progressista té més possibilitats, però no hi ha res cert. Els moviments s’acceleraran aquest dilluns i dimecres començarà la contrarellotge. Aquell dia hi ha convocada una reunió de l’executiva del PSOE i del grup parlamentari i s’espera que transcendisca ja el nom proposat per a la Presidència del Congrés. Serà dijous quan els diputats voten qui ocupa aquesta presidència, les quatre vicepresidències i les quatre secretaries que componen la Mesa, un instrument clau per a manejar l’agenda i els temps polítics. El PP té majoria absoluta al Senat, així que el bloc progressista hauria de fer seu el control de la Mesa, cinc de nou llocs, perquè un govern de PSOE i Sumar tinga opcions.