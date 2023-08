Queixes a la Saïdia per la falta de neteja i per “una onada de robatoris”

Aquestes últimes setmanes s’han disparat les denúncies per problemes de brutícia i delinqüència en diversos barris de València. No obstant això, a mesura que s’implanten solucions a aquests conflictes en alguns d’aquests, sorgeixen noves onades de delinqüència en uns altres, on també persisteix el problema de neteja en carrers i contenidors. La Saïdia és un d’aquests barris on estan patint onades de robatoris en habitatges i problemes d’incivisme amb la neteja dels seus carrers.

“Una onada de delinqüència gegant”

Quant a la primera problemàtica, Amparo Vidal, portaveu de l’Associació de Veïns de la Saïdia, afirma que el barri està patint “una onada de delinqüència gegant”. Això es deu a l’alarma de diversos veïns que se n’anaven de vacances i, en tornar-ne, trobaven les seues cases afectades pels robatoris, concretament de diners en efectiu i joies, entre altres coses. No obstant això, destaca que no es trobaven signes de violència en les portes d’aquests habitatges, per la qual cosa es podria arribar a pensar que es tracta d’una onada de robatoris d’una banda organitzada i preparada.

D’aquesta manera, s’ha generat una certa alarma entre els veïns, que opten per reforçar la seguretat dels seus habitatges i prestar especial atenció a mantindre les portes dels replans tancades en tot moment. Uns altres opten per col·locar càmeres de vigilància i sistemes d’alarma per a evitar amb més certesa que ocórreguen aquests incidents. Els residents demanen com a solució una major presència policial, igual que ja s’ha fet en altres barris valencians. Precisament a causa d’aquestes mesures preses en barris pròxims a la Saïdia, com és el cas d’Orriols, els veïns pensen que la delinqüència s’ha desplaçat a aquesta zona a causa del menor control policial.

Problema de neteja

D’altra banda, la falta de neteja en uns certs barris i punts de València és un problema que s’ha vist en augment segons el nombre de denúncies últimament. En el cas de la Saïdia, des de l’associació de veïns del barri denuncien, especialment, l’estat dels contenidors, on el fem s’acumula i les persones hi depositen objectes inadequats sense avís previ perquè els serveis de l’Ajuntament s’encarreguen de recollir-los de manera correcta.

A més dels objectes no adequats per als contenidors, aquests es troben plens des de primera hora, a causa de la freqüència amb la qual es buiden; cal que això es faça de manera més continuada per a evitar imatges de contenidors plens i bosses fora d’aquests embrutant la calçada. També assenyalen un problema de brutícia quant a la necessitat de l’aigualeig dels carrers, que consideren important i que no es fa de manera adequada per a mantindre la zona en un bon estat.

Comportaments incívics

Quant a aquesta problemàtica, els afectats afirmen que “el 010 funciona molt bé i sempre actuen quan els telefonem”, explica la portaveu d’aquesta associació. De manera que assenyalen, com a culpables d’aquestes incidències, les persones que no són responsables a l’hora de tirar el fem.

Així, denuncien un comportament incívic per part d’un sector de la població que afecta el manteniment del barri quant a la neteja d’aquest, a més del problema amb la delinqüència traslladada a la Saïdia, que no està trobant resposta de les autoritats i creix, doncs, l’onada de robatoris en els habitatges.