Díaz es prepara per a fer encaixar les peces d’un grup parlamentari amb 10 partits

És temps de negociacions. En aquest agost, la política espanyola gira constantment —fins i tot a risc d’arribar a marejar— sobre les converses dels uns amb els altres. I viceversa. Qui presidirà el Congrés, si hi haurà una cadira per als independentistes en la Mesa d’aquesta institució, què li exigeixen els socis a Pedro Sánchez per a ser investit president… La veritat és que no falten temes. I, per si en foren pocs, aquesta setmana s’haurà de resoldre una negociació més, la de Yolanda Díaz amb els 10 partits que va aglutinar sota la marca Sumar per a repartir-se el poder institucional al Congrés.

Al juny, amb l’avançament electoral, la vicepresidenta segona es va haver de sumir en un procés intens per a tirar avant una candidatura que conjuminara totes les formacions a l’esquerra del PSOE. Va ser complex, però ho va aconseguir. Ara, tot aquest cresol de partits exigeix tindre poder a la cambra baixa. Fonts coneixedores de les negociacions assenyalen que ja s’han produït els primers contactes i que tot es tancarà, finalment, aquest dimecres, un dia abans de la constitució de les Corts, quan Díaz ha convocat una primera reunió del grup parlamentari. Les urnes van atorgar a Sumar 31 diputats dels quals 10 són, pròpiament, de l’entorn de Díaz; En Comú Podem, Podem i IU tenen cinc escons respectivament; Més País i Compromís n’ostenten dos cadascun; i la Chunta Aragonesista i Més en tenen un. Amb aquestes xifres, toca plantejar el repartiment de llocs en el qual ningú vol eixir mal parat. Què cal repartir? En l’acord de coalició que van lliurar davant la Junta Electoral Central, Sumar ja es reservava l’elecció del portaveu al Congrés. Aquesta setmana, la formació va fer públic que aquest lloc recaurà en mans de Marta Lois, presidenta de Sumar. La vicepresidenta segona en funcions es va assegurar, a més, que això siga així durant tota la legislatura. Un altre de les comeses que ja està assignat és el de secretari general del grup parlamentari, càrrec en què repetirà Txema Guijarro, molt pròxim a la també ministra de Treball en funcions i, segons denuncia ell mateix, expulsat de la direcció de Podem. Així i tot, queden encara diversos llocs per repartir, alguns dels quals de gran importància. A l’espera que es tanque la negociació de la Mesa del Congrés, Díaz haurà d’assenyalar a qui vol en aquest òrgan determinant en el dia a dia de la política. A més de visibilitat, aquest càrrec implica una gran influència en el ritme de la legislatura, ja que s’encarrega d’ordenar els debats a la cambra, i un plus econòmic considerable per al triat. En aquesta legislatura, els morats hi tenien tres seients ocupats per Gloria Elizo (va abandonar Podem), Gerardo Pisarello (En Comú Podem) i Javier Sánchez Serna (Podem). Encara que amb menys rellevància, també falta per repartir la presidència del grup parlamentari, que fins ara ostentava el dirigent dels comuns Jaume Asens. Finalment, queda pendent el repartiment de les presidències de les comissions. En les pròximes setmanes, tots els partits de la cambra hauran de decidir distribuir-les entre les diferents formacions agrupades en Sumar. Tant les presidències com els càrrecs de portaveu en les comissions porten aparellat un extra salarial. Peticions i reglaments Davant d’aquest panorama, les diferents formacions ja han començat a plantejar les seues exigències. Fonts d’IU esperen “tindre la visibilitat i la representació en els òrgans de direcció i l’estructura del nou grup parlamentari” que li correspon amb els seus cinc diputats, i Compromís, que sempre que s’ha presentat en coalició, ha reclamat després tindre autonomia i un càrrec de portaveu adjunt. A més, en l’acord de coalició va quedar recollit que el “funcionament del grup parlamentari es regirà per un reglament (...) que s’acordarà entre les forces polítiques que componen la coalició”. En aquest document s’haurà de plasmar el repartiment tant del temps d’intervenció en els debats que tindrà cada formació així com el nombre d’iniciatives que podrà registrar cada partit perquè siguen posteriorment votades en el Ple del Congrés.