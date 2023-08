Els experts proposen preparar la població davant dels grans incendis

Durant els incendis de gran magnitud, les autoritats tenen la prioritat de salvar vides humanes. No obstant això, la cada vegada major virulència dels incendis forestals fa que el treball dels bombers i els recursos contra els incendis ja no siguen suficients.

Enfront d’aquesta mena de situacions, el Centre d’Investigacions sobre Desertificació (CIDE, CSIC-UV-GVA) participa en el projecte europeu FirEUrisk, l’objectiu del qual és millorar la gestió dels incendis forestals a tot Europa. “Hem de treballar amb la població per a preparar les persones i que així puguen enfrontar aquestes situacions”, explica el coordinador del projecte i investigador en la Universitat de Coïmbra (Portugal) Domingos Xavier Viegas.

La majoria dels incendis ocorren a causa de l’activitat humana i la negligència. No obstant això, aquests últims poden evitar-se informant la població sobre com previndre les ignicions i sobre com actuar quan un incendi ja ha començat. “El nostre missatge per a la població és que salven les seues vides, això és el més important. Es tracta d’incendis que es propaguen amb tanta intensitat que, amb la tecnologia actual, no podem detindre’ls. Per tant, l’ajuda pot no arribar. És important adonar-se d’això”, destaca Viegas.

Algunes recomanacions per a actuar davant de la proximitat d’un incendi forestal, segons el coordinador del projecte, són actuar ràpidament: “Si les persones es troben en una situació en la qual pot haver-hi un incendi al seu al voltant o acostant-se, han de prendre decisions ràpidament”.

D’altra banda, el coordinador recomana escapar immediatament per a assegurar la teua “autoprotecció”: “Si les persones consideren que és millor allunyar-se, han d’abandonar el lloc amb gran anticipació, no esperar a l’últim minut”. Finalment, buscar refugi: “Si escapar no és una opció, buscar refugi és essencial”.

La participació ciutadana es torna encara més rellevant sota la nova realitat del canvi climàtic. “Hi ha una distribució molt irregular de les pluges i les temperatures extremes, apareixen quasi a l’atzar. Ara afrontem més incendis a la primavera, els mesos de març i abril; i la temporada d’incendis s’estén fins a finals de l’estiu, fins i tot a la tardor, amb incendis fins a finals de setembre, octubre i, a vegades, fins i tot el mes de novembre”, explica Viegas. En una situació tan volàtil, les condicions poden canviar sobtadament i complicar el treball de supressió de l’incendi. Per tant, els experts destaquen que, per a salvar vides, les poblacions han d’estar preparades i saber com respondre a cada moment.

FirEUrisk treballa amb autoritats d’àmbit local, nacional i europeu per a millorar la presa de decisions i la informació que rep el públic, a través d’investigacions científiques que avaluen el risc d’incendi. Un exemple és el desenvolupament d’un mapa sobre els combustibles a partir de la cobertura vegetal existents a Europa.

Ajuda per als ramaders

Una altra peça important per a combatre els incendis forestals són els ramaders de la Comunitat Valenciana. Per això, la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, va concedir, ahir, 200.000 euros en ajudes als ramaders valencians amb la finalitat de “poder controlar la vegetació natural mitjançant l’aprofitament ramader extensiu en zones estratègiques”.

Es tracta d’una actuació lligada a la prevenció d’incendis forestals prevista a la nostra regió (Pastpif) en l’exercici 2023. Conselleria assegura que treballa perquè “cap ramader” es quede fora d’aquestes ajudes l’any que ve.

L’onada de calor produeix que la Comunitat Valenciana romanga una setmana més en risc extrem d’incendi forestal, per la qual cosa la Generalitat Valenciana crida a extremar les precaucions en zones de muntanya.