Sanitat encara no ha trobat personal per a 146 de les 6.000 places creades fa 15 mesos

Va ser una de les “medalles” que es va penjar l’exconsellera Ana Barceló: fer créixer, per primera vegada en molts anys, la plantilla de la Conselleria de Sanitat després d’anys de retallades i després d’una pandèmia que els va deixar en evidència. Eren 6.000 places noves creades, a més estructurals, no temporals, que venien a posar solució (parcial) a part dels problemes que tenien en els equips. Les vacants van començar a cobrir-se el maig de l’any passat (amb una segona convocatòria el mes de setembre) després que la mesura s’anunciara a finals de 2021. Hui dia, 15 mesos després, Sanitat encara no ha pogut cobrir-les totes. Queden 146 places vacants.

Són les xifres oficials que ha aportat l’Administració sanitària i que exemplifiquen els problemes que s’estan tenint per a formalitzar contractes en la sanitat valenciana. Aquesta falta de “candidats” s’està deixant notar especialment aquest estiu entre metges especialistes d’Atenció Primària. No és una cosa nova i ja havia succeït en anys anteriors, però aquest estiu s’ha accentuat: hi ha manca de professionals per a cobrir tots els contractes de substitució (que només cobreixen una part del personal en vacances segons la denúncia dels sindicats).

Aquest problema ha comportat que consultoris auxiliars més xicotets hagen hagut de tancar, per exemple, quan el facultatiu titular ha tingut una contingència (com ha passat a Port Saplatja) o no obrir directament algun dels recursos, tal com han confirmat a aquest diari professionals de medicina rural. I contractar professionals sense tindre el MIR, la mesura més extrema.

Contractes de metge sense cobrir

Precisament, i segons aquestes xifres de Sanitat, hi ha 24 places de metges especialistes que encara estan esperant cobrir-se, i ací no s’està parlant de contractes temporals, sinó de la garantia de tindre treball durant uns anys fins que la vacant isca en propietat en les pròximes oposicions. Així i tot, segueixen vacants.

Els perquès són variats i es porten solapant des de fa temps. Primer, la retallada de places d’especialització MIR dels últims anys ha fet que hi haja menys professionals formats per a treballar en la sanitat pública, perquè els graduats que ixen de les universitats han de fer la formació en residència (MIR) per a especialitzar-se i treballar en la pública. Aquest decalatge s’està accentuant amb la pròxima acumulació de jubilacions, i, des de fa uns anys, s’està intentant corregir elevant el nombre de llocs de formació. Així, per exemple, fa una dècada, a la província de València es van formar 334 especialistes, enfront de les 462 places d’enguany.

En Medicina de Família, a més, hi ha un altre component. L’especialitat està perdent atractiu per les condicions laborals que s’ofereixen actualment i això s’està notant. En l’adjudicació d’enguany, a escala nacional, van quedar diverses places vacants de residència, totes de medicina de família. A més, els que sí que accepten formar-se com a metge de família i acaben el MIR no sempre acaben empleats en el sistema públic, precisament, per aquestes condicions laborals i la càrrega de treball denunciada des de fa anys per sindicats i societats científiques. Molts se’n van a la privada a treballar o se’n passen a Urgències, per exemple.

Demanar més places MIR

La nova administració de Marciano Gómez ja s’ha posicionat respecte a aquest problema. Segons ha traslladat el conseller, la intenció és reivindicar davant de Madrid, hi haja el govern que hi haja, un augment de places MIR després de fer un estudi de les places necessàries “a cinc anys”. També es vol seguir la senda iniciada pel Botànic d’intentar fer més atractives les places de Medicina de Família, amb millors condicions sobretot en les de difícil cobertura, amb incentius econòmics, de fidelització i donant-los més punts “tant per als concursos, oposicions, trasllats o fins i tot per a una borsa diferent”, apuntava Gómez aquest diumenge en una entrevista en Levante-EMV, en la qual posava la falta de sanitaris com un dels tres principals problemes que tenen per davant. Fins i tot, aposta per reordenar el mapa sanitari per a posar fi a aquest problema.

Hi ha 24 places de metges pendents, però també hi ha buits en altres categories. L’augment de plantilla es va fer també per a contractar personal d’Infermeria i tècnics de cures auxiliars (que s’emportaven la major part de les places), zeladors, treballadors socials, fisioterapeutes, psicòlegs, informàtics, tècnics de laboratori o enginyers.