Un Talgo València-Barcelona descarrila sense passatgers a l’estació de Sitges

Un tren Talgo València-Barcelona que anava sense passatgers ha descarrilat a les 09.50 hores d’aquest dimarts a l’estació de Sitges (Barcelona) sense causar ferits.

Segons ha informat Renfe, es desconeixen de moment les causes de l’incident, que ha obligat a interrompre la circulació entre Garraf i Vilanova i que està afectant tots els trens de les línies de rodalia R2 sud, R13, R14, R15, R16 i R17 i els de llarga distància que circulen per via convencional.

Aquest incident no afectarà de cap manera la circulació de trens en el territori valencià, segons han explicat fonts de Renfe. El tren que s’ha vist afectat és un Barcelona-Múrcia amb parada a València i Castelló de la Plana, i ha sigut substituït per un altre que es desplaçarà per la via d’alta velocitat. És a dir, que, en lloc d’anar per la via convencional, es desplaçarà per la via dels Euromed.

Quant a la situació a Barcelona, en aquests moments, Renfe i Adif han activat els seus equips tècnics per a encarrilar el tren i treballen per oferir un transport alternatiu per carretera per als viatgers afectats.

Protecció Civil de la Generalitat, per la seua banda, ha activat la prealerta del Pla Ferrocat, d’emergències en transport de viatgers per ferrocarril.