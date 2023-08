Els municipis en alerta de calor hui a València

La Conselleria de Sanitat ha establit, per a aquest dimecres, el nivell de risc taronja per calor en 42 municipis de nou comarques de la província de València. Segons les prediccions de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) i el Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana, per a hui s’observa nivell de risc mitjà en fins a nou comarques valencianes.

Comarques i municipis en alerta per calor Al Camp de Túria, per exemple, Sanitat ha decidit posar en alerta taronja el municipi de Loriguilla. El mateix succeeix als municipis de Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance, Jarafuel i Teresa de Cofrentes, a la comarca de la Vall de Cofrents-Aiora; a Millares, Bicorp i Quesa, a la Canal de Navarrés; i a Barxeta, el Genovés, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, Llocnou d’en Fenollet, Moixent i Vallés, a la Costera. Així mateix, estan en risc taronja el municipi de Dos Aguas, a la Foia de Bunyol; el de Venta del Moro a Requena-Utiel; els d’Alcàntera de Xúquer, Beneixida, l’Énova, la Pobla Llarga, Manuel, Sant Joanet i Senyera, a la Ribera Alta; i els de Calles, Chulilla, Domeño i Losa del Obispo, a la Serrania. A la comarca de la Vall d’Albaida també estan afectats per aquesta alerta les localitats d’Otos, Albaida, Alfarrasí, Bèlgida, Bellús, Benigànim, Benissuera, Bufali, el Palomar, Guadasséquies, Montaverner, Ontinyent i Sempere.