La gestora de Podem secunda les trobades de la militància autoorganitzada: “Va en el nostre ADN”

Centenars de militants de Podem preparen una trobada al setembre per a reflexionar sobre el present i el futur del partit al marge de la gestora que ara dirigeix la federació valenciana dels morats després de la dimissió de l’anterior direcció liderada per Pilar Lima, després de la desfeta electoral del passat 28M. L’objectiu de la cita és el de poder reflexionar en un espai en què “la militància puga parlar i ser escoltada, per mitjà d’un diàleg lliure i igualitari” i també fer “autocrítica” després dels resultats dels comicis sense cap altra intenció que la de trobar-se i debatre el que les bases mateixes decidisquen a través d’un formulari.

Davant de la iniciativa, que s’està organitzant al marge de la gestora, l’equip tècnic que dirigeix el partit ha secundat que les bases reflexionen pel seu compte. “Molts cercles i molta militància ha estat mantenint reunions de reflexió i anàlisi, a més de les que organitzàrem des de l’equip tècnic el mes de juliol passat, i crec que això és bo i parla de la vida que té Podem”, expliquen fonts d’aquest grup dirigent fins que en la pròxima Assemblea Ciutadana Autonòmica (prevista per a la tardor) es trie la pròxima executiva. En aquest cas concret, assenyalen les mateixes fonts, “que un xicotet grup de militants, com ja han fet alguns altres, autoorganitze una trobada de reflexió està bé, l’autoorganització i el debat sempre ha format part de l’ADN de Podem”, assenyalen. No obstant això, a la pregunta de si acudiran a la cita del pròxim 2 de setembre a Gandia amb els centenars de militants que ja s’hi han apuntat, “l’equip tècnic se centra en el procés orgànic, a organitzar l’Assemblea Ciutadana, que és l’únic espai que oficialment representa el conjunt de la militància, que són més de 2.000 persones, i també els inscrits de Podem”, conclouen. Aquesta trobada l’han batejada els centenars de persones de Podem com la segona “trobada”, perquè ja va haver-hi un precedent de reunió en 2016, que es va celebrar a Torrent, a iniciativa popular, després de desacords amb la directiva autonòmica. En aquell cas, l’executiva sí que va acudir a la trobada, la qual cosa va permetre sembrar un camí d’entesa i “harmonia” entre les bases i la direcció, tal com van assenyalar en un comunicat els organitzadors de la cita que se celebrarà el 2 de setembre a Gandia. Aquesta cita s’emmarca en un context no poc difícil per a Podem. Fa una setmana, la direcció nacional que lidera Ione Belarra va anunciar un ERO que afectarà també la Comunitat Valenciana, la qual cosa amenaça la continuïtat de l’activitat de la seua seu i el treball de set persones contractades. Una decisió que ve catapultada per la patacada electoral del 28M. A més, la seua adhesió a Sumar els ha restat visibilitat, sobretot a la Comunitat Valenciana, on Compromís ha sigut la força coprotagonista en l’aliança electoral que liderava Yolanda Díaz.