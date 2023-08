Obertes les ajudes a les quals poden optar Ford i Tesla

El Govern obri hui la finestreta per a demanar les ajudes per a la fabricació de cotxes elèctrics a les quals poden optar Ford i Tesla. El PERTE per al vehicle elèctric i connectat (VEC) II obri les portes als plans de les dues multinacionals automobilístiques a València amb un paquet d’ajudes de 560 milions d’euros. Les empreses tenen fins al 15 de setembre per a formalitzar la seua petició de subvencions, que no podran destinar a la compra de terrenys per a crear noves instal·lacions. Els projectes poden executar-se fins a l’any 2028, com necessitava la factoria d’Almussafes, que va haver de renunciar als més de 106 milions d’euros que se li van adjudicar en la primera convocatòria del PERTE del vehicle elèctric després de confirmar un retard dels seus plans de producció a Espanya que impedien tindre en marxa l’electrificació de la planta l’any 2025, com exigien les ajudes.

Bateries El PERTE VEC II té una segona línia destinada a la producció de bateries, que es va obrir a mitjan juliol i a la qual Ford es va presentar per a la posada en marxa d’una planta d’assemblatge de cel·les. Els plans de Ford i Tesla a València passen per l’obtenció d’ajudes públiques per a impulsar els seus projectes de producció de cotxes elèctrics. Tesla planeja invertir més de 4.500 milions d’euros en la posada en marxa d’una gigafactoria de vehicles elèctrics i bateries. Ford té molt encarrilat el seu projecte. En el cas de Tesla, si no s’hi presenta ara, pot optar al PERTE VEC III que llançarà el Govern en els pròxims mesos. La Generalitat espera que Tesla comunique, en un curt termini de temps, si definitivament instal·la la seua gigafactoria a València.