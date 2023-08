El PSPV sol·licita la compareixença “urgent” de Rovira pel “caos” en Educació

El PSPV ha registrat, aquest dimecres, la petició de compareixença “urgent” del conseller d’Educació, José Antonio Rovira, “davant del caos generat pel procés d’adjudicació del professorat” de Secundària. “És una situació insòlita, s’ha gestionat malament i tard”, ha assenyalat la síndica adjunta dels socialistes valencians, Maria José Salvador, que ha indicat que aquesta compareixença, en cas d’acceptar-se, seria abans del 5 de setembre.

Les Corts es troba actualment en “diputació permanent” abans que comence el nou període de sessions, el 5 de setembre. Com la sol·licitud de compareixença del conseller s’emmarca dins de la diputació permanent, aquesta hauria de celebrar-se abans d’aquest 5 de setembre. Així, la Mesa de les Corts hauria de reunir-se la setmana que ve i convocar una junta de síndics en la qual s’acceptaria o no la petició del PSPV.

“No podem esperar a finals de setembre (quan es preveu que tots els consellers intervinguen a les Corts per a explicar les línies generals del seu mandat), demanem que siga ja, és urgent”, ha remarcat Salvador, que ha centrat les culpes en la nova administració del PP en aquest departament i ha fet valdre “la gestió d’aquests huit anys” del Botànic, que havia “deixat planificat” aquest procés.

“Rovira ha d’assumir que és el conseller, no és l’oposició i és necessari que vinga i ho explique”, ha expressat Salvador, al mateix temps que ha protestat per la “falta de solvència” del nou conseller, així com per “desentendre-se’n”. “Aquesta és una qüestió molt important que afecta tota la comunitat educativa, des dels docents fins a l’alumnat i les seues famílies”, ha insistit Salvador.

En aquest sentit, tant la portaveu adjunta del PSPV com el portaveu d’Educació de Compromís en la cambra autonòmica, Gerard Fullana, assenyalen que els problemes venen de canvis en els càrrecs intermedis del nou conseller en l’Àrea de Personal. “Han sigut massa prompte”, assenyala a aquest periòdic Fullana, que indica que això ha provocat que el nou equip no haja sabut gestionar bé les llistes amb les adjudicacions per a l’inici de curs.

“Col·lapse” i “pou sense fons”

“El col·lapse en el procés d’adjudicació per a 21.000 valencians i valencianes és un pou sense fons; el Govern de Carlos Mazón i l’extrema dreta va retardar fins a la data inaudita del 10 d’agost el llistat d’adjudicacions, però la caiguda de gestió en el sistema d’adjudicació va a més”, ha assenyalat el diputat valencianista, que ha assenyalat que la nova Conselleria d’Educació dissenyada per PP i VOX ha publicat una llista “carregada d’errors que situa milers de docents en terreny de ningú”.

De fet, Compromís denuncia que s’està impedint descarregar les credencials davant d’un “desastre organitzatiu” que podria provocar no només l’esmena d’errors sinó la publicació d’un nou llistat d’adjudicació. La coalició anuncia possibles irregularitats en el procés i adverteix: “No permetrem que Rovira torne a vells costums que tenia en la seua etapa en la Conselleria amb Eduardo Zaplana”.

Fullana ha indicat que Mazón i Rovira han convertit el procés d’adjudicació “en un malson estival per a milers de persones”. “Com comprovàrem en la Diputació d’Alacant, el problema dels zaplanistes com Mazón o Rovira no són només els vincles a les trames corruptes de Brugal, IFA o Ciegsa, sinó sobretot la inoperància en la gestió”, ha indicat.

Compromís ha advertit que els errors en la llista denoten “incompareixença dels alts càrrecs en la Conselleria aquest estiu” i ha advertit que aquest fet pot provocar “centenars de denúncies i impedir l’inici de curs amb normalitat”. Així mateix, ha qualificat de “no pròpies d’una democràcia” les publicacions oficials en comptes de la Generalitat culpant l’anterior govern de la situació. “Mai abans en 8 anys havíem arribat a aquesta situació”, ha recordat Fullana