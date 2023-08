Armengol permetrà el català, el basc i el gallec al Congrés

“Bos días, buenos días, egun on, bon dia” han sigut les primeres paraules de la nova presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol. L’ús del gallec, el castellà, el basc i el català en la seua primera intervenció ha servit de precedent a l’anunci que ha fet en el seu primer discurs. La dirigent socialista i expresidenta de Balears ha assegurat que permetrà que s’usen les llengües cooficials al Congrés des d’aquest mateix dijous. Aquest gest, que fins ara rebutjava el PSOE de manera categòrica, es deu als compromisos a què han arribat amb ERC i Junts per a aconseguir una majoria progressista en la Mesa de la cambra baixa.

“Vull manifestar el meu compromís amb el català, el basc, el gallec i la riquesa lingüística que suposa i vull anunciar-los que aquesta presidència permetrà l’ús d’aquestes llengües al Congrés des d’aquesta sessió constitutiva”, ha afirmat Armengol, cosa que ha provocat l’aplaudiment de gran part de l’hemicicle. “Defensar la democràcia parlamentària, i això és el que ens correspon a tots nosaltres, és preservar i respectar la diversitat que conviu al nostre país i que les urnes han portat fins ací”, ha continuat.

A primera hora del matí, tant ERC com Junts han anunciat que entre els seus acords amb el PSOE hi havia la modificació del reglament del Congrés per a poder utilitzar les llengües cooficials en la cambra baixa. Armengol, directament, ha assegurat que en permetrà l’ús, encara que sense aclarir sota quines condicions. Per a defensar la seua proposta, la presidenta del Congrés ha llegit el següent poema en català de Salvador Espriu: Recorda sempre això, Sepharad. / Fes que siguin segurs els ponts del diàleg. / I mira de comprendre i estimar / les raons i les parles diverses dels teus fills.

Durant bona part del seu discurs, Armengol ha apel·lat a la necessitat de protegir la pluralitat d’Espanya, perquè “la convivència de cultures, tradicions i llengües diferents” fa millor el país. “Des del respecte, caben i es poden defensar totes les idees. Perquè acceptar sense objeccions la pluralitat de pensaments i identitats que conviuen al nostre país ens enriqueix. I és aquesta pluralitat la que està obligada a reflectir aquesta cambra per a acostar-se molt més a l’Espanya real, que és diversa, que està plena de colors i carregada de matisos”, ha recalcat.