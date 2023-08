Els diputats valencians juren o prometen el seu càrrec per Espanya, pel País Valencià o pel dret a l’habitatge

Els 33 diputats del Congrés i 12 senadors de la Comunitat Valenciana han pres possessió dels seus càrrecs com a representants electes en les sessions constitutives de totes dues cambres. En les sessions que han investit la socialista Francina Armengol com a presidenta del Congrés dels diputats i el popular Pedro Rollán al Senat, han jurat o promés la tasca que se’ls encomana i fer-ho tal com ho dicta la Constitució Espanyola.

La majoria de valencians, sobretot socialistes i populars, van prometre o van jurar. Els diputats de Vox van repetir a una el mateix afegitó: “Per Espanya, sí, jure”. Va ser el cas Carlos Flores Juberías, David García o Alberto Asarta. Els quatre de Sumar van ser els que més se’n van eixir de la norma. Tots van prometre “pel poble valencià”, en el cas d’Àgueda Micó, de Compromís; “pel dret a l’habitatge digne, respirar aire pur i gaudir del temps lliure i pel País Valencià”, com va dir Alberto Ibáñez, també de Compromís, i “perquè com va dir Ovidi Montllor: al poble valencià ja no ens alimenten molles, volem el pa sencer. Sí, promet”, com va assenyalar el tercer diputat per València, Nahuel González, d’Esquerra Unida. Per la seua banda, Txema Guijarro, per Alacant, va prometre “per les Espanyes”, en referència al caràcter plurinacional que el Grup Parlamentari Sumar vol instaurar aquesta legislatura. Quasi alhora, al Senat, dels representants valencians, ha destacat la fórmula amb la qual Enric Morera, expresident de les Corts, va prendre possessió del seu càrrec en la cambra alta. “Pel País Valencià, sí, promet”, va expressar el representant de Compromís en aquesta institució. Per la seua banda, Eva Ortiz, del PP, triada secretària primera de la Mesa de la cambra, ha optat pel “sí, jure”. Ella ha sigut la responsable de cridar els primers senadors a acceptar el seu càrrec. Els qui no han fet aquesta presa de possessió amb el respectiu passeig davant de la resta de senadors han sigut Ximo Puig, Rocío Briones o Gerardo Camps, que, segons ha informat el president del Senat, Pedro Rollán, han presentat document notarial acatant la Constitució.