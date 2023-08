Ford suma un segon any amb pèrdues i les eleva a 61 milions

Ford España ha registrat pèrdues per segon any consecutiu després de registrar un canvi accionarial en la seua filial de Mèxic i la seua eixida del balanç comptable. Els comptes depositats en el Registre de la Propietat reflecteixen que la companyia va millorar un 35 % la seua xifra de negoci l’any passat, en passar de 5.553 milions d’euros a 7.521 milions. No obstant això, les seues pèrdues han augmentat un 75 %, en registrar 34 milions en 2021 i 61 milions en 2022. L’empresa es troba en ple canvi de model productiu per l’electrificació dels seus models i ahir va formalitzar la petició d’ajudes del PERTE del vehicle elèctric i connectat (VEC).

Augment de producció del 45 % La factoria de Ford a Almussafes destina el 95 % de la seua producció a l’exportació. La planta valenciana va fabricar, l’any passat, 245.560 vehicles, enfront dels 168.426 de l’any anterior, la qual cosa suposa un augment del 45 %, segons reflecteixen els comptes. La crisi dels microxips va llastrar la capacitat de producció de la companyia l’any passat i es va veure obligada a presentar diversos ERTO. La planta valenciana va produir 380.575 vehicles en 2028, 345.612 en 2019 i 235.344 en 2020 (en ple esclat de la pandèmia). Matriculacions Pel que fa a la venda de vehicles, el volum d’unitats de Ford matriculats a Espanya va ser de 44.790, la qual cosa suposa una disminució del 4,8 % respecte a l’any anterior. En data de 31 de desembre de 2022, Ford España disposava d’una xarxa de 68 concessionaris, que comptaven amb 29 instal·lacions autoritzades com a Ford Store. Dins de la xarxa secundària, hi ha 196 tallers autoritzats, dels quals 170 disposen de contractes amb els concessionaris per a poder exhibir i vendre vehicles de la marca Ford. La companyia va produir, l’any passat, a Almussafes, 73.287 Ford Transit Conect, 153.584 Kuga, 4.025 Mondeo, 8.512 S-Max i 6.152 Galaxy. A més, va produir 356.435 motors (un 24 % més que l’any anterior), dels quals un 88 % es va exportar fora d’Espanya. Filial de Mèxic Un dels principals impactes en els comptes de Ford España ha sigut el canvi accionarial en la filial de Mèxic. Durant l’exercici 2022 es va produir un canvi significatiu en el percentatge de participació de Ford España en Ford México en passar del 100 % al 6 %.