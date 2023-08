Una tempesta perfecta frena el mercat immobiliari a la Comunitat Valenciana

L’augment dels tipus d’interés, les restriccions de crèdit, la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies per la inflació, la fi dels estalvis acumulats durant la pandèmia, les eleccions generals del 23 de juliol i el període estival van frenar, al juliol, el mercat immobiliari valencià. El nombre de visites a habitatges en venda va caure un 40 % respecte a juliol de l’any passat, segons les immobiliàries. Nora García, presidenta de l’Associació d’Immobiliàries de la Comunitat Valenciana, Asicval, assegura que “no és una situació alarmant”, perquè, fins ara, el ritme de vendes havia sigut molt alt, però adverteix que, en els pròxims mesos, les compres cauran, perquè no s’estan tancant visites.

Compres d’estrangers

El mercat immobiliari valencià manté la tensió gràcies a les compres dels estrangers i dels inversors que adquireixen un habitatge per a posar-lo en el mercat del lloguer, però a les famílies cada vegada els costa més aconseguir una hipoteca. Vicente Díez, portaveu del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de València, assegura que els bancs cada vegada són més poc inclinats a concedir hipoteques per la pujada dels tipus d’interés, que resta capacitat de compra a les famílies amb menys poder adquisitiu. “Les vendes s’estan moderant. Hem notat que hi ha operacions que estan caient perquè els bancs no concedeixen la hipoteca perquè als compradors els falten estalvis o per la seua capacitat d’endeutament”.

Incertesa

Nora García explica que és habitual que, en els períodes electorals, es frene la venda d’habitatges per la incertesa davant del resultat. “Les eleccions generals es van celebrar a finals de juliol, que és un mes en què també és normal que baixen les visites. Aquest mes de juliol, les visites han caigut entre un 35 % i un 40 % respecte a juliol de l’any passat”.

Les famílies esgoten l’estalvi que van acumular durant la pandèmia i que va impulsar la compra de cases

Crèdit més car

El principal fre a la compra d’habitatges és l’encariment del preu del diner. Rafael del Moral, responsable del Departament d’Anàlisi Hipotecària del comparador d’hipoteques Hipoo, explica que les quotes s’han encarit un 48,5 % respecte a juliol de l’any passat. L’euríbor estava en un 0,992 % fa dotze mesos i el 31 de juliol va tancar en el 4,170 %. “Així, doncs, s’ha produït, en només un any, una pujada de 3,178 punts. És a dir, una crescuda del 320 % en dotze mesos”, destaca la plataforma hipotecària. En el cas de les quotes mensuals, una família amb una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys i un diferencial del 0,90 va passar de pagar 546,36 euros el juliol de 2022 a 881,66 euros. Això és un augment de 226,33 euros al mes (amb la qual cosa la quota és un 48,5 % més cara que l’any passat).

Estalvi pandèmia

Un dels motors de la pujada de les vendes després de la pandèmia va ser l’estalvi acumulat, que es va sumar a les ganes de canviar de casa després de descobrir moltes famílies durant el confinament que les seues no els agradaven. La inflació i la tornada a la normalitat han posat fi a aquest excés d’estalvi generat en la pandèmia.