Torna la calor intensa amb temperatures màximes diürnes per damunt dels 35 °C en gran part del territori de la Comunitat Valenciana. Aquest és el pronòstic de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que preveu un nou pic càlid durant el cap de setmana i fins al dimarts 22, “notablement menys intens que el del dia 10 i menys intens que els tres primers pics càlids de juliol”.

Alerta groga per temperatures de fins a 38 °C

No obstant això, l’agència estatal ha activat ja per a aquest divendres 18 i per al dissabte 19 l’alerta groga per risc de temperatures màximes entre 36 i 38 graus en tota la franja interior de la província de València. Des del Racó d’Ademús, passant per la Serrania, la Plana d’Utiel-Requena, la Vall de Cofrents-Aiora, la Canal de Navarrés, la Costera i fins a arribar a la Vall d’Albaida.

Dels quatre dies, l’Aemet espera que el dilluns 21 i el dimarts 22 seran els dos amb una calor més intensa i assenyala que el dimecres 23 “les temperatures aniran descendint, però seguiran en valors un poc càlids per a les dates”.

Un mes “extremadament sec”

I de pluja, sense novetat en el front, perquè l’Aemet destaca que “llevat d’algun ruixat aïllat que podria caure aquesta vesprada en l’interior de Castelló, durant els pròxims dies predominarà l’estabilitat i no s’esperen precipitacions significatives”.

Fins ara, prossegueix l’Aemet, el caràcter pluviomètric d’agost, el mes amb menys precipitacions de l’any, “és extremadament sec”. “A penes ha plogut, llevat d’alguna feble tempesta el dia 3 i ahir, que també van afectar de manera dispersa zones de l’interior de Castelló”, conclou.

El cinqué agost més càlid en 73 anys

La delegació de l’Aemet a la Comunitat Valenciana afig també que el caràcter tèrmic provisional d’agost fins al dia 16 “és de molt càlid. Entre els dies 4 i 7 va refrescar, però després va haver-hi un ascens brusc que va culminar l’extraordinari dia de vent de ponent del 10 i, des de llavors, temperatures un poc més càlides del que sol ser normal”.

L’anomalia de temperatura fins al dia 16, segons l’Aemet, a la Comunitat Valenciana és d’1,3 graus per damunt de la mitjana del període de referència. Per tant, “aquesta primera meitat d’agost és la cinquena més càlida, almenys, des de 1950, després del mateix període de 2022, 2003, 2012 i 2018”.

“De les 10 primeres meitats d’agost més càlides dels últims 73 anys: 8 són d’aquest segle i 6 són dels 6 últims anys”, detalla l’Aemet en un clar missatge a aquells que encara qüestionen el canvi climàtic.