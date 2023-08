La venda d’Uros Racic obri la porta a l’arribada de Sergi Canós

El València està, en data 17 d’agost, amb una sola cara nova en la plantilla i 9 eixides. La realitat és més que evident, però Baraja podria tindre una bona notícia en forma de “fitxatge” en les pròximes hores amb l’aterratge de Sergi Canós. El futbolista de Nules podrà complir el seu somni si res canvia després que Brentford i València arribaren, aquest dimecres a la vesprada, a un acord per al traspàs del futbolista. A l’espera dels típics detalls, que, en principi no haurien de canviar, el jugador arribarà hui a Manises. A la seua arribada a l’aeroport, el futbolista posaria fi a una llarga espera que l’ha tingut durant més de dos mesos pendent de si podia, de manera definitiva, complir el somni que persegueix des que era xicotet.

L’operació es realitzarà, a més, gràcies a l’eixida d’Uros Racic, que ja es troba a l’Emília-Romanya després que ahir es fera oficial la seua arribada al Sassuolo. Es feia, així, oficial, per part de tots dos clubs i sense publicar les xifres del traspàs, una venda necessària, ja que el migcampista serbi no comptava per a Rubén Baraja, i a qui li quedava tan sols un any de contracte. Es posa fi, així, a una relació de cinc anys, en la qual el serbi ha disputat 70 partits amb el primer equip i ha jugat cedit en el Tenerife, Famalicao i Braga. En el comunicat, això sí, no es van publicar les xifres del traspàs, com sí que va succeir en els casos de Jorge Sáenz i Yunus Musah.

Ara, el pas següent serà resoldre l’eixida de la resta de jugadors descartats. En primer lloc, Marcos André, l’eixida del qual depén l’arribada d’Amallah com a cedit. També s’ha de resoldre la rescissió de contracte de Samu Castillejo, amb qui s’està negociant pagar-li una part del salari que li resta en el club, i, així, poder fer lloc a altres fitxatges. També queda Eray Cömert, a qui encara no se li ha trobat acomodament i continua sense entrar en els plans del Pipo. El València CF tancarà l’operació de Canós per uns 250.000 euros més un xicotet percentatge de venda futura del futbolista nascut a Nules. El contracte, si res canvia, serà fins a 2027, i tanca, així, l’arribada del jugador per a les pròximes quatre temporades.