El Consell replica l’acord del Congrés amb una declaració en defensa del valencià

El Consell aprovarà, en el pròxim ple, una declaració institucional “per la llengua, la cultura i les senyes d’identitat de la Comunitat Valenciana”. “No tolerarem el menyspreu de Pedro Sánchez i els independentistes”, han explicat aquest divendres la vicepresidenta de l’executiu autonòmic, Susana Camarero; la consellera de Territori, Salomé Pradas; la titular d’Hisenda i portaveu del Consell, Ruth Merino, i la consellera de Justícia, Elisa Núñez, de Vox, que s’hi va unir a última hora, per a presentar la moció que tirarà avant en la pròxima reunió del Govern Valencià.

En la política es viu d’acció-reacció i l’executiu autonòmic de PP i Vox ha eixit a marcar perfil propi contra l’acord que va provocar dijous que la Mesa del Congrés tinga majoria d’esquerres i que siga la socialista Francina Armengol la nova presidenta d’aquesta institució. Després d’aquest pacte es va anunciar que es permetrà parlar les llengües cooficials en la cambra baixa, citant expressament el basc, el gallec i el català, motiu pel qual el Consell s’ha llançat contra Sánchez per a criticar el “menyspreu” al valencià.

Així, amb mitja hora de retard i en una compareixença sense preguntes al Palau de la Generalitat, la vicepresidenta segona de l’executiu autonòmic ha llegit el manifest en el qual el Govern Valencià assegura que l’acord exhibit al Congrés és “nefast per a Espanya”, perquè utilitza les “llengües per a dividir i no unir”. En aquest, a més, es reclama que el valencià “tinga el mateix estatus d’oficialitat que la resta de llengües cooficials de l’Estat”.

“El Consell no consentirà la submissió contra els qui volen trencar Espanya”, assenyala el text defensat pel Govern Valencià, que anuncia una declaració institucional en defensa del valencià, “reconegut igual que el castellà en l’Estatut i en l’article 3 de la Constitució”.

El text que s’aprovarà en el Ple del Consell inclourà també la petició per a remetre tant a Armengol com a la Comissió Europea una carta en la qual se sol·licite “respectar la història, la cultura i la llengua centenària”, que és “part essencial de la riquesa” d’Espanya. Així, se li reclamarà a Charles Michel, president de la Comissió Europea, que es tinguen en compte els interessos valencians en les decisions que afecten les llengües cooficials que el Govern d’Espanya ha sol·licitat incloure com a llengües comunitàries.

Parlar al Senat

Així, les representants del Govern Valencià van assegurar que el Consell “no tolerarà” que els interessos de la Comunitat Valenciana siguen “la moneda de canvi en els pactes entre Sánchez i els separatistes”. “No permetrem ser moneda de canvi per a qui vol trencar Espanya, i, per això, exigim respecte i que la llengua (en referència al valencià) tinga el mateix estatus d’oficialitat” que el català.

Així mateix, han assenyalat que el lloc per a parlar en les llengües cooficials és el Senat i no el Congrés, on, segons l’acord exhibit dijous, també es podran utilitzar. En aquest sentit, indiquen que la cambra alta és la de representació territorial, mentre que al Congrés “no té sentit” que s’utilitzen “de manera partidista”, perquè en aquest cas, només serveix per a la “confrontació”.

Una PNL a les Corts

D’altra banda, i només amb mitja hora de diferència de l’anunci d’impulsar una declaració institucional sobre la defensa de la llengua pròpia, el Grup Popular a les Corts Valencianes ha presentat una PNL per a portar al ple que es respecte “en igualtat” totes les llengües cooficials.

“Hi ha una legalitat única a Espanya i a la Comunitat Valenciana que diu que el valencià és una llengua cooficial, i, per tant, el Grup Popular reclama el mateix tracte que a la resta de llengües cooficials. Aquesta legalitat va ser atropellada ahir al Congrés dels Diputats quan se sol·licita a la Unió Europea l’ús de la resta de llengües cooficials i el valencià n’és exclòs, i quan es parla que al parlament nacional es podrà intervindre en la resta de llengües cooficials, sense mencionar el valencià”, ha assenyalat el síndic popular a les Corts, Miguel Barrachina.

Per la seua banda, la sindica adjunta Laura Chuliá ha assenyalat que vol que el valencià siga “restituït en aquesta oficialitat que no només la Constitució Espanyola li dona, sinó també el nostre Estatut d’Autonomia. Perquè així ho estableix la llei i des del Grup Popular convidem a tots els grups amb representació parlamentària a donar suport a la PNL”.

En la línia de l’anunci de declaració institucional del Consell, el Grup Parlamentari Popular creu que “el que s’ha proposat per al Congrés hauria d’haver-se vist al Senat, i no el guirigall que han muntat, i, d’alguna manera, la declaració de guerra que han fet a la nostra llengua”, ha assenyalat la síndica adjunta.