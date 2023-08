La Fira d’Agost celebra aquest divendres el dia “sense soroll” per a conscienciar sobre els problemes que els decibels excessivament alts provoquen en les persones amb trastorn de l’espectre autista i Asperger.

Aquesta iniciativa reivindicativa, que se celebra per tercera edició de la Fira, apaga el volum de les atraccions de la Fira entre les 10 i les 13.30 hores i entre les 18 h i les 20 hores perquè puguen gaudir-ne els xiquets i xiquetes amb TEA.

Aquest matí han comparegut els representants municipals al costat de la presidenta de l’associació Axatea, Isabel Aguado, i el portaveu de la zona d’atraccions de la Fira, per a presentar la jornada.

“Aquest és un dia molt important i ple d’activitats perquè tots puguen gaudir de la Fira”, ha insistit María Beltran, regidora de Fira i Festes.

La presidenta d’Axatea ha agraït a l’Ajuntament aquesta jornada sense soroll, encara que ha demanat que es puga prolongar un poc més, fins a les 22 hores. El responsable de les atraccions ha recollit el guant i ha dit que estarien “encantats” d’allargar la iniciativa.

Per la seua banda, l’alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha agraït la implicació de les atraccions. “La Fira és diversitat i integració i que hi haja la possibilitat que tothom puga gaudir-la llança un missatge potent perquè la gent siga conscient de la problemàtica de les persones amb TEA, ha indicat. “La Fira ha de ser per a tots, i, si ho hem d’allargar (el dia sense soroll), ho allargarem sense problema”, ha afegit Cerdà.