“Ja era hora de parlar valencià al Congrés”

“Ja era hora”. Són paraules de la presidenta de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), Verònica Cantó, després de l’anunci de la recentment nomenada presidenta del Congrés dels Diputats (i expresidenta del Govern de les Illes Balears), la socialista Francina Armengol, de permetre, a partir d’aquesta legislatura, que els diputats i diputades puguen expressar-se en català —o valencià— gallec i basc a la cambra baixa, una de les condicions que havien posat per a donar suport a la seua elecció formacions independentistes com ERC i Junts.

“Aquesta decisió significa complir l’article 3 de la Constitució, que diu que les llengües cooficials haurien de gaudir d’especial protecció”, assenyala la representant de l’AVL, que també pensa que és positiu “fer normal el que és normal en una Espanya plural i plurilingüe. Tan oficial és el valencià com el castellà. Totes són llengües espanyoles i tenen dret a utilitzar-se en els espais de representació pública”, assenyala Cantó.

Diversos experts consultats per aquest diari després de l’anunci creuen, en resum, que “mai no és tard quan arriba”. Aquest és el punt en comú, però les visions tenen matisos. Si bé tots coincideixen que és una decisió positiva, hi ha qui posa l’accent en el fet que encara falta molt per fer per a “dignificar”, “recuperar” i igualar la llengua valenciana a la Comunitat Valenciana. Segons Vicent J. Escartí, de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV), “mai és tard per a dignificar la llengua, però si ens hem de preocupar d’alguna cosa és que es parle valencià a casa nostra”, diu. En aquest sentit, creu que “les institucions valencianes haurien de ser les més interessades a fomentar l’ús del valencià, incloent-hi el nou president de la Generalitat”, assenyala.

En la mateixa línia s’expressa Toni Gisbert, secretari d’Acció Cultural del País Valencià. Veu el canvi positiu, però “insuficient”. En aquest sentit, assenyala que és necessari que el Govern Valencià aposte per això i l’espanyol reconega la realitat plurilingüe. “Si hi ha un govern plural, cal continuar en aquesta línia. Les normatives que reconeguen el caràcter plurilingüe de l’Estat”. “Tot el que siga reconéixer la plurinacionalitat d’Espanya i la descriminalització del català, benvingut siga”, conclou. El que per a ell s’ha constatat és que “aquesta mena de canvis només són possibles si no hi ha majories absolutes. És positiu perquè es veu la necessitat de pactar”.

“Aquests canvis només són possibles si es deixen arrere les majories absolutes”

I s’ha constatat, també, segons explica, per la seua banda, Antoni Infante, de la plataforma Decidim (pel dret a decidir del País Valencià), que aquests canvis “no són problemes legislatius, sinó que formen part de la voluntat política”. “Els partits independentistes han forçat una negociació que ha donat lloc a una situació interessant i una bona notícia”, diu. I anima els diputats valencians “de tots els partits” al fet que vagen a una per a ser claus i barallar les mesures “necessàries de l’agenda valenciana”.

“La llengua és el valencià i així s’ha de nomenar”

D’altra banda, hi ha especialistes que, encara que valoren el canvi, creuen que la denominació no és la correcta. Armengol va dir ahir que permetria l’ús de català, basc i gallec en l’hemicicle, però, per a Voro López, director de la Secció de Llengua i Literatura de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV), “en falta una”. “Més enllà de la discussió filològica de si el català i el valencià són semblants, iguals o diferents, l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana diu que la llengua oficial és el valencià, i no nomenar-lo és un greuge comparatiu als valencians. Fins i tot ofensiu. Si no canvien l’Estatut, la llengua oficial és el valencià i així s’ha de nomenar. Si volen nomenar només el català, que canvien la norma”, defensa.

Respecte a l’ús de llengües cooficials en l’hemicicle, López creu que està bé, però anima a incloure altres llengües a més del català, basc i gallec, i creu que hi ha un poc de “propaganda” en la mesura. “Encara queda molt per fer en els territoris perquè es reconega i es parle”. Així i tot, creu que és positiu i que el que importa, al final, “és reconéixer els drets lingüístics de les persones”.

Finalment, Vicent Baydal, historiador i cronista de la ciutat de València, aplaudeix l’anunci. “Després de quaranta anys, era tan fàcil com que la presidenta deixara la gent parlar. Ens han mentit fins ara que els partits perifèrics han obligat els altres a fer-ho”. La permissió de l’ús de les llengües cooficials és un “reflex de la Constitució, que reconeix que tenim un estat amb nacionalitats diverses”.

“Mateixa llengua, doble denominació”

En segon lloc, Baydal creu que la via “recomanable”, ara que s’ha admés l’ús d’altres llengües, és la doble denominació del “valencià-català”. “En els estatuts català i balear, la llengua catalana és la llengua pròpia, però, en l’Estatut valencià, la llengua pròpia és el valencià”, assenyala.

En aquest sentit, “sent la mateixa llengua, tal com indiquen les autoritats filològiques i els tribunals, per una qüestió legal i també històrica, s’hauria de preveure aquesta doble denominació del valencià-català”. L’objectiu, representar més gent i donar força al valencià de cara a la resta de l’Estat. Més enllà, diu, de “la demagògia del PP que governa contra el valencià, però reivindica la seua diferència, els partits del Botànic haurien de plantejar-se reivindicar aquesta doble denominació. Esquerra Republicana l’ha reconeguda i l’ha proposada en alguns dels seus informes, per què Compromís o el PSPV no?”, es pregunta.