Mestalla juga el seu primer partit

Mestalla obri el teló de la seua particular temporada. Després de l’estrena al Sánchez Pizjuán, el València estarà davant dels seus. No de tots, això sí, ja que la graderia d’animació estarà tancada per a complir el seu segon partit de la vergonyosa sanció. Ho farà amb Canós com a gran protagonista de l’última setmana, amb la confiança que dona el triomf a Sevilla i amb l’obligació de confirmar que això de Nervión no va ser un bonic accident. La realitat que li espera a l’equip de Baraja aquest curs és la d’afrontar el setmana a setmana com un examen. A falta de qualitat en el col·lectiu, el Pipo ha aconseguit armar un bloc de jugadors que creuen i confien en la seua idea. Més enllà d’on els col·locarà la classificació, on segurament tocarà patir. Baraja afrontarà el duel contra Las Palmas amb la ment posada a seguir amb la mateixa dinàmica. Si alguna cosa ha aconseguit és deixar clar quin és el camí, un camí en el qual compten pencaires i en el qual futbolistes com Castillejo, Marcos André, Racic, ja en el Sassuolo, i d’altres com Cavani o Yunus no tenien lloc. La línia la marquen els Javi Guerra, Fran Pérez, Diego López o el nouvingut Pepelu. També Hugo Duro, que tornarà a ser la referència a l’espera de competència en la punta de llança. El ‘9’ va ser la referència a Sevilla i la imatge del que demana l’entrenador en un futbolista. Sacrifici, pressió i suports. A partir d’ací, l’encert, lògicament en aquesta plantilla, pot no ser el major. Contra Las Palmas s’obri, però, una gran incògnita. Què passarà en el centre del camp? Diakhaby va ser la gran sensació al Pizjuán. Un jugador capital en el triomf contra el Sevilla i que va ser titular per les molèsties de Javi Guerra. Amb la tornada del jugador del planter a la titularitat, Pepelu, Almeida, Fran Pérez, Diego López i Hugo Duro ja formen els sis que falten a més de porter i la línia de quatre. No obstant això, els dubtes són més que evidents. El francés li va vindre molt bé a Pepelu i pot fer millorar els seus companys en el centre del camp. Més enllà d’aquests dubtes, l’onze sembla bastant clar i és que Baraja no té molt més. El tècnic té el que té i amb això va sumar tres punts en la primera jornada. Un triomf contra Las Palmas li permetria començar amb el 6 de 6, i això, amb el que s’ha vist en el mercat de fitxatges, és dir molt. La baralla per la permanència comença prompte i cal guardar punts en la butxaca com més prompte millor. Perquè aquesta continua sent la realitat d’aquest València CF. Malgrat això, Mestalla és molt Mestalla. Triomfs com els del Valladolid, Madrid o Espanyol van desencadenar la bogeria. I Mestalla va tornar a ser l’escenari de les grans nits. Perquè el València no s’hi jugava un títol, però sí la permanència.