La nova número 2 de Cultura lloa el Sagunt a Escena que va preparar el Botànic

El festival Sagunt a Escena té la seua continuïtat assegurada sense que el canvi de govern autonòmic pose en perill el seu futur.

Aquest és un dels missatges que va traslladar la nova secretària autonòmica de Cultura, Paula Añó, després d’acudir aquest dimecres, al Teatre Romà, a una de les actuacions més màgiques i especials d’aquesta edició: la de dues dones que tancaven allà les seues gires, l’alacantina Sandra Monfort, amb el seu folk electrònic tan personal, i una renovadora del flamenc que va posar el públic en peus, María José Llergo.

La número 2 de Cultura es va pronunciar d’aquesta manera a preguntes de Levante-EMV, en el seu primer acte institucional després del seu recent nomenament. “Portem ja 40 anys, així que, com a mínim, li n’augure 40 més!”, deia en relació amb les quatre dècades que ha complit ara el certamen.

Més cauta va ser a preguntes sobre si es reforçaran les actuacions que es fan al Teatre Romà al llarg de l’any, com demanen des de fa anys diversos col·lectius de la ciutat. “Hem estat parlant ara amb Abel Guarinós i amb gent de Patrimoni, però, de moment, gaudim d’aquesta edició i, ja més avant, anirem definint”, deia en referència al director de l’Institut Valencià de Cultura nomenat pel govern autonòmic anterior.

La secretària autonòmica felicita l’organització i destaca la bona resposta del públic a l’oferta preparada

No obstant això, sí que va recalcar que Sagunt a Escena “és un festival de referència a tot Espanya i en part d’Europa”. Per això, encara que va opinar que “sempre, sempre, sempre pot anar a més”, va deixar clara una altra consideració, poc habitual en la política actual quan hi ha canvis de govern que impliquen canvis de sigles: “Vull felicitar l’organització d’enguany perquè estic veritablement meravellada. Almenys, amb aquesta primera actuació, estic meravellada”, deia després que Sandra Monfort fera vibrar tot el lloc i, amb elegància, aconseguira que tot el públic cantara.

Añó va fer, a més, un bon balanç sobre la marxa d’aquesta edició preparada per responsables nomenats en l’etapa del Botànic. “El públic està omplint pràcticament totes les sessions. La ciutat està preciosa, l’ambient és meravellós, així que estic molt contenta d’estar ací!”, assegurava després de gaudir de l’espectacle al costat d’Abel Guarinós.

“Descobriment”

Després de reconéixer que “li agrada molt el flamenc, especialment”, va admetre haver descobert Sandra Monfort aquella nit. “M’ha encantat. És una cantautora vocalista en valencià que no coneixia i m’ha emocionat escoltar-la. Moltíssim!”, afirmava en el descans de l’espectacle, intercalant el castellà i el valencià.