El PPCV nega que el xoc amb Vox tinga conseqüències en el pacte valencià

El que ocorre al Congrés es queda al Congrés, o, almenys, no salta a la Comunitat Valenciana. La sindica adjunta del PP a les Corts, Laura Chuliá, ha negat que el pacte de govern en la Generalitat estiga en perill després del desacord del PP i Vox al Congrés i les crítiques abocades per membres de Vox a la Comunitat Valenciana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“Nosaltres, com a valencians, hem de constituir els nostres òrgans i arribar a acords i cadascú ha de saber, en la seua comunitat autònoma, com s’ha de regular, com s’ha de gestionar i el que és el dia a dia”, ha assenyalat Chuliá, que contestava que no, que el pacte de govern entre les dues formacions no corre perill. El PP no va cedir vots a Vox per a tindre representant a la Mesa del Congrés, la qual cosa ha generat malestar en la formació que dirigeix Santiago Abascal.

El PPCV tracta així d’encapsular la crisi oberta entre les dues formacions de la dreta a un assumpte del parlament estatal que no afecta la realitat autonòmica. No obstant això, diversos dirigents de Vox a la Comunitat Valenciana s’han llançat a criticar els populars, entre ells, el màxim representant en el Govern Valencià, el vicepresident primer, Vicente Barrera, que va acusar en un tuit, que posteriorment va esborrar, d’“escopir a la cara” a Vox.

Sobre aquestes declaracions, Chuliá ha respost que “cadascú és responsable de les seues xarxes socials i això li ho hauríem de preguntar a ell”. A la pregunta sobre si aquest desacord entre el PP i Vox pot afectar el pacte de govern del Consell de la Generalitat Valenciana, Laura Chuliá ha dit que creu que “no hi té res a veure”.

També han criticat el PP altres càrrecs de la ultradreta, que han mostrat la seua indignació per quedar-se sense presència en la Mesa del Congrés. “El PP ha descarrilat. Deixa fora de la Mesa del Congrés el tercer partit més votat, i el seu cap que se’n va a consolar a qui solta violadors al carrer…”, ha escrit la síndica del partit a les Corts, Ana Vega, amb una fotografia de Feijóo al costat de la ministra d’Igualtat en funcions, Irene Montero, durant la sessió inaugural de la cambra baixa.

“Inestabilitat”

Per la seua banda, el síndic adjunt del PSPV, Arcadi España, ha aprofitat les crítiques dels de Vox per a parlar de “guerra oberta” entre els dos partits, no només a Madrid, “sinó també en la Comunitat Valenciana”. “Hem vist el conseller de Cultura insultant el líder del partit amb el qual ha pactat, cosa que introdueix un element d’inestabilitat i afecta la imatge de la Comunitat Valenciana”, ha expressat el dirigent socialista.