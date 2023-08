Reobrin completament l’aparcament de la plaça de la Reina

L’aparcament subterrani de la plaça de la Reina s’ha reobert per complet, una vegada finalitzades les obres de millora i condicionament del paviment de la segona planta. Les tasques de manteniment, executades per l’empresa concessionària, van provocar el tancament parcial i temporal del cèntric pàrquing.

El regidor de l’Àrea de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, va mostrar la seua preocupació per l’estat del pàrquing de la plaça de la Reina i s’ha compromés al fet que els serveis municipals elaboren un informe que determinarà l’estat real de l’asfaltatge de l’interior de l’aparcament subterrani i, així, poder confirmar si és adequat a les especificacions tècniques del projecte de reforma.

L’empresa responsable de l’obra s’havia vist obligada a tancar parcialment el pàrquing per a procedir a l’arranjament dels desperfectes localitzats en el ferm de la segona planta. Tal com va avançar l’Ajuntament, el cost de les obres ha corregut a compte de l’empresa, i, per tant, no ha suposat cap desemborsament per part de les arques municipals.

Una obra quasi totalment nova

El pàrquing de la plaça de la Reina, inaugurat fa ara un any, és gestionat, mitjançant una empresa concessionària, per l’Empresa Municipal de Transports (EMT). Amb motiu de la conversió en zona de vianants de la plaça, va ser reformat per complet —realment es pot parlar quasi d’una obra nova, ja que conserva pocs vestigis de l’anterior— i compta en l’actualitat amb una capacitat per a 228 places d’automòbil, set d’elles en recàrrega elèctrica, sis places per a persones amb mobilitat reduïda, 48 per a motocicletes i 20 per a bicicletes.