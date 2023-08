El retard a assumir l’ampliació deixa en l’aire l’inici del curs a l’IES de Guadassuar

L’onze de setembre és la data en la qual els escolars de la Comunitat Valenciana deixaran de costat les seues vacances per a tornar a les classes. Però els alumnes de Secundària de Guadassuar encara no tenen assegurat el seu retorn, ja que, hui dia, no s’han completat els tràmits administratius necessaris per a utilitzar les noves instal·lacions construïdes a l’institut Didín Puig. Malgrat el retard, l’Ajuntament confia que les complicacions burocràtiques es resolguen a temps perquè no afecte el normal desenvolupament del curs acadèmic.

L’institut ha sigut objecte d’una important inversió econòmica per part del Consell per a ampliar-ne les instal·lacions, però els tràmits necessaris per a poder fer ús de les noves infraestructures, una vegada concloses les obres, encara no s’han completat.

“Ara mateix, l’inici de curs se’ns planteja amb incertesa. Treballem per tindre tots els permisos en regla perquè els estudiants puguen iniciar el curs amb total normalitat el dia 11. És una cosa que no està assegurada”, ha manifestat a Levante-EMV l’alcalde de Guadassuar, Vicent Estruch.

La màxima autoritat municipal subratlla que aquesta situació de paràlisi va ser una de les “sorpreses” que es van trobar en accedir al govern. “És una cosa que desconeixíem”, indica. Estruch, a més, detallar: “No tenim encara l’acta de recepció de les obres, per la qual cosa no es pot ocupar. Hem aconseguit l’acta de recepció parcial, que hem enviat a la Conselleria d’Educació, però continuem esperant la seua aprovació”.

Dos milions d’inversió

Estruch insisteix que el Govern local està “en contacte permanent amb la direcció de les obres, l’empresa, la directora de l’institut i l’AMPA”. D’igual manera, confia que la situació s’esmene a temps. “Ara mateix, en les dates en què estem, les aules noves no es poden ocupar i tindríem unes limitacions importants. Els alumnes, que han estat aquests anys en barracons, no poden fer ús de les instal·lacions noves. Esperem que l’última setmana d’agost puga resoldre’s”, indica l’alcalde.

El centre es va quedar xicotet per a cobrir les necessitats educatives de la població pocs anys després d’obrir les portes. La necessària ampliació, inclosa en el Pla Edificant, va comptar amb una inversió superior als dos milions d’euros. L’obra va consistir en la construcció d’un edifici de dues altures connectat al bloc principal de l’institut, la qual cosa permetia ampliar la capacitat amb una desena d’aules més, a més d’espai per al professorat.

Retirada de barracons

La reforma i l’ampliació de l’IES Didín Puig de Guadassuar arriben amb retard. La fi de les obres estava previst per a l’inici del curs anterior, encara que es van demorar fins a gener d’enguany, data en la qual pràcticament es donaven per concloses. No obstant això, es va modificar el projecte previst inicialment en el Pla Edificant per a aprofitar el sobrant econòmic de l’adjudicació per a fer-hi millores addicionals, com la instal·lació de panells fotovoltaics per a millorar l’eficiència energètica i reduir la petjada de carboni, cosa que va allargar encara més l’espera. “Quan va arribar juny, l’acta d’ocupació no estava encara, però es van llevar els barracons, per la qual cosa es donava a entendre que ja estava tot a punt, però no. Malgrat això, algunes aules s’han utilitzat o, almenys, s’han equipat, quan encara no es podia”, ha lamentat l’alcalde de la localitat, Vicent Estruch.