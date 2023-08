Sanitat posa en alerta roja tretze municipis de l’interior per calor extrema

La Conselleria de Sanitat ha decretat nivell de risc alt (roig) per calor extrema en un total de 13 municipis de l’interior de la Comunitat Valenciana. De fet, s’espera que, en les pròximes hores, la temperatura en dues comarques valencianes torne a situar-se molt per damunt dels valors habituals en aquestes dates de l’any. Concretament, l’alerta emesa per Sanitat inclou els municipis de Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance i Jarafuel a la Vall de Cofrents-Aiora, i Albaida, Alfarrasí, Bellús, Benigànim, Benissuera, Bufali, el Palomar, Guadasséquies i Montaverner, a la Vall d’Albaida, segons les prediccions realitzades en el marc de la vigilància del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana.

A més, per a aquest divendres, hi ha nivell mitjà (taronja) en altres dotze comarques valencianes. Encara que no s’esperen temperatures tan extremes com en l’interior, Sanitat demana que s’extremen les precaucions a Loriguilla, al Camp de Túria; a Alcosser, Benilloba, Cocentaina, Gorga, l’Alqueria d’Asnar i Muro de Alcoy al Comtat; a Ademuz i Torrebaja, al Racó d’Ademús; a Ayora, Teresa de Cofrentes i Zarra, a la Vall de Cofrents-Aiora; a Beneixama, Biar, el Camp de Mirra, Cañada i Villena a l’Alt Vinalopó, i a Millares a la Canal de Navarrés. Igualment, afecta les localitats de Barxeta, Canals, Cerdà, el Genovés, l’Alcúdia de Crespins, la Font de la Figuera, la Granja de la Costera, la Llosa de Ranes, Llanera de Ranes, Llocnou d’en Fenollet, Moixent, Montesa, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada, Vallés i Xàtiva, a la Costera; Yátova i Dos Aguas, a la Foia de Bunyol; i Requena i Venta del Moro a la Plana d’Utiel-Requena. Els altres municipis en color taronja són Carcaixent, Gavarda, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Castelló, l’Énova, la Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent i Senyera a la Ribera Alta; Benagéber, Aras de los Olmos, Calles, Domeño, Titaguas i Tuéjar a la Serrania; i Beniatjar, Castelló de Rugat, Otos, Agullent, Aielo de Malferit, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Benissoda, Carrícola, Fontanars dels Alforins, l’Olleria, la Pobla del Duc, Ontinyent, Quatretonda i Sempere a la Vall d’Albaida.