Els traductors veuen viable l’ús del valencià al Congrés, però demanen temps per a implantar el sistema

Algunes de les veus crítiques amb la proposta de permetre l’ús de les llengües cooficials al Congrés dels Diputats assenyalen els possibles problemes d’operativitat que podria plantejar la interpretació de les intervencions als diferents idiomes.

No obstant això, professionals de la interpretació i la traducció asseguren en declaracions a aquest diari que aquesta iniciativa no allargaria els plens si s’impulsa de la manera en la qual està instal·lada al Senat, on sí que es permeten les llengües cooficials, encara que de manera delimitada —només en les mocions i en les mocions a conseqüència d’interpel·lació—.

“És un sistema molt àgil”

Una de les traductores de valencià de la cambra alta, on sí que es diferencia del català, indica que, com que es tracta d’una interpretació simultània, aquesta pràctica no allargaria el desenvolupament dels plens. “És molt àgil, gens farragós”, assenyala.

Això sí, adverteix que, administrativament, sí que seria necessari un poc de temps per a poder llançar una convocatòria pública d’ocupació o, si és el cas, traure a licitació un contracte amb alguna empresa externa que oferira aquests serveis.

L’equip d’intèrprets del Senat ofereix les traduccions en valencià, català, basc i gallec i cobra per servei. És a dir, el cost és el mateix tant si els senadors empren una llengua minoritària i han d’intervindre-hi com si no. Després de cada interpretació simultània, cada treballador ha de transcriure cada discurs perquè posteriorment es publique en el diari de sessions.

Així mateix, destaquen que l’ús de les llengües cooficials varia molt en funció del grup polític i l’autonomia d’origen. “Els catalans l’utilitzen quasi sempre; els gallecs i bascos, de tant en tant; i els valencians, només Compromís i un poc els del PSOE”, asseguren des de la seua experiència personal de primera mà.

Recentment, el Senat va aprovar una proposta d’ERC per a ampliar l’ús de les llengües cooficials més enllà de les mocions, però està bloquejada en el període d’esmenes.