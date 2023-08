Llevant, València i Vila-real presumeixen de campiones

La primera estrela de la selecció espanyola femenina té sabor de la terreta. Els 3 màxims representants de la Comunitat Valenciana, València, Vila-real i Llevant, amb el club granota com a equip amb més trajectòria dins del campionat internacional, han tingut presència en un esdeveniment que ja forma part de la història més daurada del nostre futbol. Enith Salón, natural de Moncada i portera del València, i Ivana Andrés, nascuda a Aielo de Malferit i amb passat en el València i en el Llevant, han elevat la Comunitat al cel futbolístic, mentre que tota la tasca realitzada pel Llevant Femení, al llarg de tres dècades, ha tingut la seua recompensa i el seu reconeixement amb una fita de dimensions incalculables. A més d’una Alba Redondo que té el privilegi de ser capitana de l’equip llevantinista i màxima golejadora de la Lliga F 22/23, per les files granotes han passat huit futbolistes de l’equip dirigit per Jorge Vilda: Alexia Putellas, guardonada en dues ocasions com a Pilota d’Or, Ona Batlle, Eva Navarro, Claudia Zornoza, amb passat també en el València, Irene Guerrero, Ivana Andrés, Rocío Gálvez i Esther González presumeixen d’haver jugat en un Llevant que no només és pioner, sinó també un dels màxims promotors d’un futbol femení que no deixa d’estar en constant creixement. A més, Salma Paralluelo, determinant en la consecució del títol, va explotar en un Vila-real que mira amb orgull una jugadora que ja aspira a marcar època després de triar el futbol per damunt de l’atletisme, disciplina en la qual va destacar des dels sis anys. Totes, a més de la resta d’internacionals, són motiu d’orgull no només a Espanya, sinó també a la Comunitat Valenciana. Mentrestant, Jorge Vilda també es va nodrir dels coneixements d’una exfutbolista que va jugar en el Llevant mentre va estar en actiu. Montse Tomé, segona del tècnic, va ser granota des de 2007 fins a 2010.

L’essència de la terreta, de fet, és capaç de contagiar-se fins i tot a la gent que no té arrels ací. És el cas d’Alba Redondo, que tot i que resideix a València poc més de quatre anys, ja està tan integrada que també s’ha incorporat a les files de la comissió fallera de Pius XI-Fontanars dels Alforins. Natural d’Albacete, l’atacant no només destaca per la seua capacitat anotadora i pel seu olfacte golejador, sinó també per sentir-se identificada amb una ciutat i un equip que ja sent com si foren la seua pròpia casa. El seu Mundial l’assenta com una futbolista de talla internacional que el Llevant presumeix de tindre en les seues files. No obstant això, tant la ciutat de València com el seu altre equip compten amb un talent sota pals que, amb 21 anys, farà parlar molt en el futur. Renovada el mes de març passat fins a 2025, la portera del València és campiona del món pel seu propi pes i després de ser una de les més destacades de l’equip de Jesús Oliva. Els seus reflexos en la porteria, la seua intel·ligència i la seua capacitat per a ordenar les seues companyes acrediten la talla d’una portera que està cridada a ser una de les millors dins de la seua posició el dia de demà.

Dins dels infinits motius d’orgull que desprén una selecció inoblidable, dins de la Comunitat, una vegada el trofeu es va alçar al cel de Sídney, l’admiració va ser difícil de calcular. Ivana Andrés, després d’una trajectòria envejable als seus 29 anys, que va començar en el planter del València, va seguir en el primer equip, va passar pel Llevant i continua en un Reial Madrid que atresora molt de potencial, es va guanyar el dret de ser capitana en un equip que ja és etern dins de la història del futbol espanyol. Ella va ser l’encarregada d’alçar la copa i d’honrar una Comunitat Valenciana que sent Ivana Andrés com la seua pròpia capitana. La seua carrera esportiva i, sobretot, el llegat que està deixant amb les seues actuacions des de la rereguarda bé s’ho mereixen. Sempre serà la capitana que va alçar el primer Mundial d’Espanya.

Les 23 futbolistes de la selecció entren en l’eternitat del nostre país, però huit d’elles, sense comptar Alba Redondo, poden dir que han militat en el màxim pioner del futbol femení. Ona Batlle, Eva Navarro, Claudia Zornoza i Ivana Andrés van aterrar en 2018 en un Llevant que, després de diversos anys d’indiferència dins de l’elit del futbol femení, va donar un colp damunt de la taula per a tornar al seu lloc, mentre que Rocío Gálvez i Esther González hi van signar en 2019, i Irene Guerrero, en 2020. Convertida en estrela mundial, Alexia, en la temporada 11/12, va signar per les granotes, va marcar 15 gols i se’n va anar al Barça per a convertir-se en llegenda. No obstant això, totes, sense excepció, són un motiu d’orgull tant per a Espanya com per a la Comunitat Valenciana.