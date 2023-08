Puig negocia amb Armengol la doble denominació “català-valencià” al Congrés

El secretari general del PSPV, Ximo Puig, ha anunciat, aquest dilluns, que ha sol·licitat a la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que l’acord per a permetre l’ús de llengües cooficials en la cambra baixa incloga formalment la denominació de valencià sota el terme “català-valencià” i no exclusivament el català, com va dir l’expresidenta balear dijous passat.

El líder dels socialistes valencians ha assegurat que es va posar en contacte amb Armengol, amb qui manté una relació molt fluida, a finals de la setmana passada, per a abordar aquest assumpte i que la presidenta del Congrés està “alineada” amb aquesta petició. Així, si la iniciativa de donar cabuda a les llengües cooficials tira avant (encara s’estudia la fórmula legal per a implementar-la), aquesta recolliria la doble denominació.

És precisament el que la mateixa Armengol ha donat a entendre en els últims dies. En dues entrevistes concedides a La Vanguardia i El País aquest cap de setmana, la balear va avalar el reconeixement del valencià en assegurar que “tots els ciutadans amb una llengua cooficial —com és el cas del valencià a la C. Valenciana, recollit en l’Estatut— la veuran representada al Congrés”.

En aquesta mateixa línia, Puig ha destacat que “el valencià, d’acord amb el que estableix l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), cal que hi siga present, com la resta de llengües cooficials, i així serà”. Armengol també ha assumit aquestes tesis de l’AVL, que en la seua resolució de 2005 fixava que “és un fet que a Espanya hi ha dues denominacions igualment legals” per a designar aquesta llengua: “la de ‘valencià’, establida en l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la del ‘català’, reconeguda en els estatuts d’autonomia de Catalunya i Balears”.

Desactivar l’ofensiva del Consell

En relació amb la declaració institucional realitzada pel Consell de Carlos Mazón, Ximo Puig ha defensat que “no és moment de reobrir velles ferides i perdre’ns en batalles que no porten a res”, ja que, segons ha defensat, “el pitjor” que li pot passar al valencià “és que siga objecte de conflicte”. “Els que no s’estimen el valencià no poden tornar a portar-nos a aquesta situació. El PP veu problemes on nosaltres veiem avanços”, ha recalcat l’expresident, que ha considerat la iniciativa de les llengües cooficials com a “extraordinàriament positiva”.

Sobre les acusacions del PP al Govern per aquesta proposta d’Armengol, Puig ha recordat que “el que és un atemptat contra la llengua és no usar-la” i que “no poden defensar el valencià els qui mai el parlen”. “La decisió de permetre l’ús de les llengües cooficials al Congrés és un pas determinant que demostra que l’Espanya real acaba imposant-se i que som més forts en la diversitat”, ha conclòs.