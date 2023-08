Tanquen la platja de la Patacona per l’albirament d’una tintorera

L’Ajuntament d’Alboraia ha decidit tancar al bany la platja de la Patacona després d’albirar una tintorera. De moment, i després de rebre l’avís de l’albirament del tauró, les autoritats han decidit perimetrar la platja per a garantir la seguretat del bany.

L’avís ha entrat com un banc de peixos, però els socorristes han albirat la cua d’una tintorera de grandària mitjana i han hissat la bandera roja per precaució. Després de l’avís, han acudit a la zona la Policia Local, un equip de socorrisme, la regidora de Platges i l’alcaldessa accidental, Conxa Villena. Segons expliquen fonts municipals, l’animal es mou en direcció sud cap a la Malva-rosa, per la qual cosa, des del municipi de l’Horta Nord, s’ha informat tant a València com als pobles pròxims perquè hi estiguen alerta.

No és la primera vegada que els esquals arriben tan prop de la costa. De fet, aquest estiu s’han succeït molts més albiraments que mai. Aquest cap de setmana es va tancar al bany la platja de Piles, a la Safor, també després de l’avís de la presència d’un tauró blau prop de la costa.

L’Ajuntament d’Oliva va tancar també la seua platja el cap de setmana per la presència d’un esqual en la costa. Les autoritats sanitàries, la Guàrdia Civil i la Policia Local, d’acord amb l’equip de salvament i socorrisme de la platja d’Oliva també van decidir prohibir el bany fins a una altra ordre a causa de l’albirament d’aquest animal en l’aigua. El consistori va demanar als veïns i visitants que atengueren els senyals i les indicacions que es puguen donar al llarg de la jornada.