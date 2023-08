17 poblacions valencianes estan entre les 100 amb més demanda de lloguer d’habitatge

Un total de 17 poblacions de la Comunitat Valenciana pateixen una major demanda d’habitatge per a llogar, en un escalafó integrat per cent municipis espanyols, entre els quals hi ha, en les tres primeres posicions, dues localitats de l’àrea metropolitana de Barcelona —Santa Coloma de Gramenet i l’Hospitalet— i la capital basca, Vitòria, segons un informe publicat hui pel portal immobiliari Idealista. La primera valenciana és Torrevieja, que figura en la posició número 14.

En el rànquing de les 25 primeres localitats amb més tensió en aquest segment de mercat hi ha cinc poblacions més de la Comunitat Valenciana: Gandia, Torrent, Benidorm, València i Dénia. Els onze municipis restants de l’autonomia són els següents: Calp, Castelló de la Plana, Elx, Alacant, Cullera, Orihuela, Orpesa, Santa Pola, el Campello, Xàbia i Altea. Preus El document esmentat estableix un altre escalafó, integrat per cent localitats de tot Espanya, en el qual analitza el preu del lloguer d’un habitatge. Segons Idealista, el cost esmentat es va incrementar fins a un 9,2 % interanual entre abril i juny, i es va mantindre a l’alça al juliol, amb una dècima més de pujada (9,3 %), i torna a tocar màxims de la sèrie històrica d’aquest portal. Dues de les tres poblacions on llogar una casa costa més de 3.000 euros al mes a Espanya es troben a Màlaga. Es tracta de Benahavís (3.286) i Marbella (3.159); entre aquestes es cola la mallorquina Calvià, amb 3.232. La primera població de la Comunitat Valenciana en aquest llistat apareix en la huitena posició. És Altea i allí els preus que es demanen estan en els 1.884 euros al mes. València La segona ciutat de l’autonomia que figura en l’escalafó és Xàbia, amb 1.472 euros. La tercera és Calp (1.238); la quarta, el Campello (1.146), i la cinquena, el Cap i Casal, València ciutat (1.129), on cada dia resulta més complicat el lloguer d’habitatge per la falta d’oferta, sobretot si no és turística. La següent població en la llista és Paterna, amb 1.062 euros, l’única que no apareix entre les que reben més demanda. El rànquing es completa amb aquestes localitats i preus: Cullera (1.052 euros), Benidorm (1.047), Alacant (1.020), Dénia (997), Santa Pola (946), Orihuela (944), Torrent (917), Torrevieja (779), Elx (785), Orpesa (763), Gandia (748) i Castelló de la Plana (686).