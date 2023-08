Aquests són els carrers de València que ja estan reasfaltant

Els treballs de renovació completa de trams de calçades i voreres de diversos barris de la ciutat van començar ahir dilluns. Aquestes actuacions suposen una inversió de quasi un milió d’euros i afectaran els barris d’Arrancapins, Benimaclet, el Pilar, el Mercat i la Gran Via i el pont d’Aragó.

L’alcalde en funcions, Juan Giner, va visitar l’inici dels treballs i va explicar que aquestes obres, “que es faran en horari nocturn i durant l’estiu per a ocasionar les mínimes molèsties al veïnat”, serviran per a solucionar “la multitud d’irregularitats, enfonsaments, carrilades, sots i defectes que hem trobat en determinades zones del paviment i que requereixen un reasfaltatge complet per a ser reparats”.

El pla de millora de les calçades va començar al carrer de Dolores Marqués del barri de Benimaclet i continuaran pel carrer del Mestre Racional, una de les principals vies de la Gran Via. La resta de zones programades s’abordaran al setembre fins a completar, a poc a poc, tots els trams de carrers amb condicions defectuoses i perilloses per a la ciutadania.

Carrers on es faran millores

En concret, la renovació de calçades i voreres es durà a terme, a més del carrer de Dolores Marqués, al carrer del Marqués de Zenete, carrer de Salas Quiroga, carrer d’Albacete, carrer de Santa Teresa, carrer del Peu de la Creu i carrer del Mestre Racional. També es renovaran les voreres del pont d’Aragó amb rajoles de granit natural.

El regidor d’Urbanisme va explicar que aquesta mesura també té com a objectiu que els carrers de València “estiguen més nets, siguen més segurs i presenten un millor aspecte. Comencem actuant en trams de set carrers, però els treballs s’ampliaran a més”.

Al carrer de Dolores Marqués es fresarà 7 centímetres tota la superfície fins al carrer de l’Assagador d’Alboraia, i, des d’aquest fins a Albocàsser, tota la calçada; a més, s’executarà una capa d’aglomerat nou de 4 centímetres de grossària amb àrids calcaris i una capa de 3 centímetres de grossària de microaglomerat fonoabsorbent.

Al carrer del Mestre Racional es renovarà el ferm de la calçada per a aconseguir una millora de la regularitat i garantir la seguretat del trànsit.