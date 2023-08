Educació publica una correcció d’errors de l’adjudicació de places de mestres interins

La Conselleria d’Educació acaba de publicar el llistat de l’adjudicació de destinacions del personal funcionari interí de mestres. Es tracta d’una nova correcció del llistat publicat el 10 d’agost. El nou llistat està signat per la directora general Sonia Sancho de Vicente, amb data de hui, a les 12.34 hores, tal com s’havia compromés el subdirector de Gestió Docent, José Pascual, en una breu compareixença davant dels mitjans de comunicació.

Els sindicats educatius examinen ara els llistats, que, en el cas dels interins del cos de mestres de Primària, afecten 6.319 docents, per a comprovar si persisteixen els errors que han impedit adjudicar de manera definitiva les places vacants. Si fora la llista definitiva, els docents tenen dos dies hàbils per a presentar reclamacions contra aquestes llistes a partir de l’endemà de la publicació de la resolució, mitjançant el registre electrònic específic de l’Oficina Virtual del Docent (Ovidoc).

Si aquesta llista no és la definitiva, un total de dotze mil professors interins de Primària i Secundària continuaran sense plaça assignada quan falten deu dies per a l’inici del curs escolar 2023-2024, que, per als docents, comença l’1 de setembre, i, per als alumnes, l’11 de setembre. Una situació inèdita que no es produeix des dels anys noranta.