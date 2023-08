Ens Uneix tanteja formacions independents de la Safor per a un projecte unificat

Ens Uneix pretén posar-se en contacte amb forces independents de la Safor i plantejar un projecte unificat liderat des d’Oliva per Yolanda Pastor (Projecte Oliva), atés que considera que és “una alcaldessa avalada per la seua trajectòria política impecable i els seus resultats electorals, que ha aconseguit l’alcaldia gràcies al seu treball constant pel poble, més enllà de les sigles”.

Divendres passat, l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez, va participar en un dinar i una reunió amb la vicepresidenta de la Diputació de València, Natàlia Enguix, i l’alcaldessa d’Oliva. Allí es van exposar vies de col·laboració per a confluir en un projecte independent unificat a la Safor que puga permetre aconseguir “algun dels diputats en joc en aquesta comarca en les pròximes eleccions municipals”. Així ho va informar ahir Ens Uneix, partit que dirigeix Rodríguez i que forma part del Govern de la Diputació encapçalat pel PP.

L’objectiu d’aquesta formació és “ser la veu dels ajuntaments independents en les institucions valencianes”, com va dir Enguix després de reunir-se divendres amb Yolanda Pastor en l’inici d’una ronda de visites institucionals per a conéixer les necessitats dels municipis de la província. “Tenim un paper fonamental en l’ajuda als municipis governats per partits independents. Ens identifiquem amb aquesta manera de gestionar, més enllà de les sigles polítiques, amb partits com aquest (Projecte Oliva), que posen les persones en el centre de les seues polítiques”.