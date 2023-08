Ford España va duplicar en 2022 les ajudes rebudes per a desenvolupar projectes

Més de sis milions d’euros. Aquest va ser l’import, més del doble que en 2021, que va rebre via subvenció Ford España pels seus projectes d’investigació, innovació i desenvolupament l’any passat, quan la multinacional va confirmar que la factoria d’Almussafes s’imposava finalment a la de Saarlouis (Alemanya) a l’hora d’aconseguir l’electrificació.

Així ho demostren les dades de la memòria de l’exercici 2022 presentada en el Registre Mercantil per la firma de l’oval, un document en el qual s’especifica que la companyia va rebre, per part del Consell —mitjançant la Conselleria d’Economia—, el Govern central —mitjançant el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial— i la Comissió Europea, un total de 6,08 milions d’euros. O, cosa que és el mateix, quasi un quart del muntant conjunt que l’any passat Ford España tenia vinculat a ajudes per a projectes (27,3 milions d’euros).

Entre aquestes, la gran aportació procedeix del Conveni per al suport a inversions productives sostenibles en el sector de l’automoció, atorgat per la conselleria dirigida, en aquell moment, per Rafael Climent, per valor de 4,6 milions d’euros. Només amb aquesta ajuda es van superar les quantitats totals rebudes en anys marcats per la covid com 2020 (3,64 milions) i 2021 (2,93 milions).

Més alt en quatre anys

A més, la multinacional no superava aquests sis milions en subvencions públiques per a projectes des de 2018, quan l’executiu de Ximo Puig ja li va atorgar sis milions per a desenvolupar tant prototips de motors com els models actuals de la Transit Connect i el Kuga, els únics que resisteixen hui en una factoria valenciana que espera les dates definitives per a la seua electrificació, anunci que ha d’arribar a finals d’aquest any. De moment, i després de renunciar als 106 milions d’euros del PERTE elèctric l’any passat, en la segona convocatòria d’aquest pla del Govern, la firma s’ha sumat tant a la línia de bateries com a la de projectes productius en les últimes setmanes.