“No vindre no entrava en els meus plans”

El que va ocórrer ahir a Mestalla no va ser una simple presentació d’un futbolista amb el seu nou club. Va molt més enllà. Sergi Canós va parlar davant dels mitjans per primera vegada com a jugador del València CF i compleix, així, el somni futbolístic que sempre ha tingut des de xiquet. Emotiva i sincera, la roda de premsa del davanter de Nules va ser la seua carta de presentació davant de la premsa i davant de l’afició que vibrarà d’ara en avant amb cadascuna de les seues accions a Mestalla.

“No tinc paraules”, arrancava Canós, definint a la perfecció el sentiment que l’envaïa. “És un dia molt il·lusionant que he pogut compartir amb la meua família. Un dia molt feliç”. Per ser ja jugador blanc-i-negre i per tot el que ha hagut d’esperar fins a l’oficialitat. “L’estiu ha sigut molt llarg per a mi i per a ells. Ha sigut importantíssima la comunicació amb la presidenta, Javier Solís i Corona. L’esforç que han fet ells per esperar i portar-me ací. La comunicació l’he posada molt en valor”, va explicar. Malgrat la incertesa que va generar la seua operació, Sergi sempre ho va tindre clar: “Tenia una idea molt clara i era vindre ací. El que no fora vindre ací no entrava en els plans. Ací estem i lluitarem”.

En un dia tan especial es va recordar de sa mare, que va morir a principis d’aquest any. “Era una persona molt important per a mi. Tot aquest estiu l’hem trobada molt a faltar. Espere que estiga molt orgullosa de mi. Estem lluitant per ella, és la meua motivació, com ho són la meua àvia i la meua germana”, va dir mentre es podia notar l’emoció en les seues paraules i en els seus ulls. La seua germana i la seua àvia, presents en primera fila, també es van emocionar amb les seues paraules.

Malgrat haver viscut una pretemporada difícil en la qual “tant l’estrés com el mercat han influït”, Sergi assegura estar “a mort”. Podrà debutar aquest diumenge a Mestalla contra Osasuna. “En les dues bandes puc estar còmode i, fins i tot, si necessita que faça costat al davanter o jugar de davanter podria fer-ho”, va explicar sobre les seues condicions. “Puc aportar moltes coses i ser important en aquest València”. Ahir ja es va exercitar per primera vegada a les ordres del Pipo, de qui va destacar que “es comunica molt. El que estic veient m’agrada molt: la intensitat, com pressionem. Estic molt content d’estar a les seues ordres”, va declarar Canós, que compleix un objectiu futbolístic i vital.