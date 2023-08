Xàtiva torna a ser una caldera: marca una màxima de 38,7 graus

Xàtiva va tancar amb brillantor, diumenge passat, una nova edició de la Fira d’Agost. I, com sol ocórrer cada any, la pressió humana ha baixat de manera considerable a principis d’aquesta setmana. Molts són els xativins que decideixen allargar les seues vacances uns dies mes i molts són els negocis que tanquen de manera temporal durant aquests dies. La ciutat se sumeix en una espècie de letargia els últims dies del mes d’agost. El que no afluixa és la calor. Així, la capital de la Costera va tornar a anotar ahir la tercera temperatura més alta registrada a la Comunitat Valenciana, amb una marca de 38,7 graus centígrads. A la localitat castellonenca d’Atzeneta del Maestrat van arribar als 39,3 graus, seguida de prop per Ademuz, que va registrar-ne 39. Segons dades de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), es dona la circumstància que Ademuz va marcar també la mínima de la jornada a la Comunitat, amb 15,5 graus.

A Xàtiva, el mercuri va arribar fins als 38,7 graus. La ciutat és seguida per Carcaixent, amb 38,6, i Llíria, amb 37,9, en el llistat tèrmic. 🥇Hoy Xàtiva ha sido el municipio con más calor, 38,7 grados, según @AEMET_Esp.



🟡El Centro de Coordinación de Emergencias mantiene para mañana 21/08 el riesgo nivel amarillo por temperaturas máximas en el interior norte y litoral norte de la provincia de Valencia. pic.twitter.com/oTS4GfAcTU — Emergències 112CV (@GVA112) 21 de agosto de 2023 Nivells roig i taronja La Conselleria de Sanitat ha decretat nivell de risc alt (roig) per calor per a aquest dimarts en municipis de set comarques de la Comunitat Valenciana, totes de la província de València, i nivell mitjà (taronja) en 24 més, també de la província de València, inclosa la capital, i de la província de Castelló. D’aquesta manera ho ha establit l’Administració autonòmica segons les prediccions elaborades en el marc de la vigilància del Programa de prevenció i atenció als problemes de salut derivats d’altes temperatures a la Comunitat Valenciana per a aquesta jornada. Així, Sanitat indica que s’observa nivell de risc alt (roig) a les comarques de Camp de Túria, a les localitats de Loriguilla, Riba-roja de Túria, Benaguasil, Benissanó, la Pobla de Vallbona, Llíria i Vilamarxant; a l’Horta Nord, en la població de Paterna; a la Costera, en els municipis de Barxeta, Genovés, Granja de la Costera, Llosa de Ranes, Llocnou d’en Fenollet i Vallés. A aquestes comarques se sumen la Foia de Bunyol, amb les localitats de Cheste i Dos Aguas; la Ribera Alta, amb les poblacions d’Alberic, Algemesí, Alzira, Antella, Benimodo, Benimuslem, Carcaixent, Carlet, Gavarda, Guadassuar, l’Alcúdia, Massalavés, Tous, Alcàntera de Xúquer, Beneixida, Càrcer, Castelló, Cotes, l’Énova, la Pobla Llarga, Manuel, Rafelguaraf, Sant Joanet, Sellent, Senyera i Sumacàrcer. A més, en nivell alt per calor es troba també la Serrania, amb les localitats de Bugarra, Domeño, Gestalgar i Pedralba, i la comarca de la Vall d’Albaida, amb els municipis d’Otos, Bellús, Benigànim, Benissuera i Montaverner. A més, s’observa nivell de risc mitjà (taronja) a les comarques de l’Alt Millars, amb les poblacions de Cirat, Espadilla, Fanzara i Toga; l’Alt Palància, amb Altura, Castellnovo, Geldo, Jérica, Navajas, Segorbe, Soneja i Sot de Ferrer; el Baix Maestrat, amb les localitats d’Alcalà de Xivert, Canet lo Roig, la Salzadella, Sant Mateu i Santa Magdalena de Pulpis. A aquests territoris s’uneixen la comarca del Camp de Morvedre, amb els municipis d’Albalat dels Tarongers, Alfara de la Baronia, Estivella, Sagunt i Torres Torres; i el Camp de Túria, amb Bétera, Casinos, l’Eliana, Marines, Nàquera, Olocau, San Antonio de Benagéber i Serra. En la mateixa situació de risc mitjà per calor estan el Racó d’Ademús, amb Ademuz i Torrebaja; la Vall de Cofrents-Aiora, amb les localitats de Cofrentes, Cortes de Pallás, Jalance i Jarafuel; els Ports, amb les poblacions de Palanques i Zorita del Maestrazgo; l’Alcalatén, amb Costur, l’Alcora, i les Useres, així com l’Alt Maestrat, amb Atzeneta del Maestrat, Benafigos i Culla. En aquest grup figuren també la comarca de l’Horta Nord, amb les poblacions de Burjassot, Godella, Moncada i Rocafort; l’Horta Sud, amb Albal, Alcàsser, Alfafar, Beniparrell, Catarroja, Llocnou de la Corona, Paiporta i Picassent; i l’Horta Sud, amb les localitats d’Aldaia, Manises, Mislata, Quart de Poblet, Alaquàs, Picanya, Torrent i Xirivella. Igualment estan en risc mitjà la Canal de Navarrés, amb les localitats de Millares, Anna, Bicorp, Bolbaite, Chella, Navarrés i Quesa; i també poblacions de la Costera com Canals, Cerdà, Estubeny, l’Alcúdia de Crespins, Llanera de Ranes, Moixent, Montesa, Novetlè, Rotglà i Corberà, Torrella, Vallada i Xàtiva. De la Foia de Bunyol estan en risc mitjà Alborache, Buñol, Chiva, Godelleta, Macastre i Yátova; de la Plana Alta, les localitats de les Coves de Vinromà, Sant Joan de Moró, Sierra Engarcerán, Vall d’Alba i Vilafamés. A aquest grup s’uneix la població d’Onda, a la Plana Baixa, i, a Utiel-Requena, la localitat de Venta del Moro. ALTRES POBLACIONS També estan en risc mitjà per calor municipis de la Ribera Alta com Alfarb, Alginet, Benifaió, Catadau, Llombai, Turís, Montroi, Montserrat i Real; així com poblacions de la Ribera Baixa: Albalat de la Ribera, Almussafes, Benicull de Xúquer, Corbera, Polinyà de Xúquer i Sollana. Igualment, s’ha decretat aquest mateix risc a Simat de la Valldigna, a la comarca de la Safor; a Calles, Chelva, Chulilla, Losa del Obispo, Sot de Chera i Villar del Arzobispo, a la Serrania; i, a la Vall d’Albaida, a Beniatjar, Castelló de Rugat, Ráfol de Salem, Agullent, Aielo de Malferit, Albaida, Alfarrasí, Atzeneta d’Albaida, Bèlgida, Benissoda, Bufali, Carrícola, Palomar, Guadasséquies, l’Olleria, la Pobla del Duc, Ontinyent, Quatretonda i Sempere. Aquesta llista de municipis amb risc mitjà per calor conclou amb la ciutat de València.