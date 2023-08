Alzira suma vint nits sense baixar de 25 graus en menys de dos mesos

Alzira acumula, fins al 22 d’agost, 41 nits tropicals, és a dir, nits en què la temperatura mínima no ha descendit dels 20 °C. A aquestes cal sumar-ne 19 de tòrrides, que són aquelles en les quals no s’ha baixat dels 25. En plena onada de calor, les dades constaten l’excepcionalitat d’aquest estiu (i també de l’anterior), ja que no només els pics màxims serveixen per a determinar com està sent de càlid el període estival. Encara que també han sigut extraordinàries, amb diverses localitats que van superar els 46 graus el passat 10 d’agost.

La capital de la Ribera Alta no és l’únic municipi afectat per les elevades temperatures nocturnes. Els registres que ofereix la xarxa d’estacions de l’empresa Inforatge a la comarca situen en una situació similar, per exemple, Algemesí, on les nits tropicals ascendeixen a 44 i les tòrrides a 14. “Entre aquest estiu i l’anterior, hem trencat tots els rècords de nits tropicals dels últims trenta anys. La principal incògnita ara és saber si seran dos estius excepcionals i l’any que ve en tindrem un de més ‘normal’ o si es convertiran en la norma a partir d’ara”, exposa el meteoròleg d’Inforatge Jovi Esteve. Encara que els registres de temperatures d’Alzira són relativament recents, existeix una comparació estadística que resulta d’utilitat per a entendre’n la magnitud. S’han produït més nits tòrrides a la capital riberenca aquest estiu que a la ciutat de València entre 1940 i l’any 2000 (18, segons les dades de què disposa l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) a la Comunitat Valenciana). “Aquests valors reafirmen la sensació que qualsevol pot tindre i és que ens trobem davant d’un estiu molt pesat en el qual la humitat també ha sigut molt constant i fa elevar la sensació tèrmica”, exposa Esteve, que afig a continuació: “Juliol ja ha sigut més calorós que el de l’any passat i queda per veure què passarà amb agost. Aquest estiu no ens està donant treva. Durant el dia és més fàcil suportar la calor, però, si de nit, el cos no descansa bé, això afecta la nostra salut”. A pesar que el meteoròleg reconeix que el futur és incert, també es mostra preocupat davant d’“un escenari que no convida a l’optimisme”. “Sempre que trenquem rècords ho fem a l’alça i tot fa indicar que, en un futur, se seguirà en la mateixa línia si no frenem l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle i duem a terme una ràpida transició energètica”, defensa Esteve. Els efectes de l’excessiva calor sobre les persones i el medi ambient són diversos, tal com assenyala el mateix Esteve. “El Mediterrani mai havia arribat als 30 °C a finals de juliol i això té conseqüències en el seu ecosistema. Però també a l’hora d’atraure noves plagues, com ja hem vist amb el morrut o el mosquit tigre. Després hi ha també els efectes econòmics. Ja hem vist el que ocorre, per exemple, en l’agricultura, amb l’escassetat de meló d’Alger i el preu tan elevat d’aquest. També hi ha el fet que quan la calor és persistent i inaguantable, això espanta els turistes”, reflexiona.