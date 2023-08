La Comunitat Valenciana atresora més de 450 habitatges de luxe, és a dir, aquells que superen els tres milions d’euros. Es tracta d’un 5,3 % dels 8.328 que hi ha a Espanya, segons el portal immobiliari Idealista. Es tracta d’un escalafó liderat per Màlaga, amb 3.023 anuncis en aquesta empresa. A continuació hi ha Balears (2.874), Madrid (761), Barcelona (461), Alacant (429) i Girona (252). En tretze províncies, entre les quals s’inclou Castelló, no hi ha cap casa d’aquestes característiques, mentre que en la de València la xifra és molt reduïda. En concret, només 22. Excepte la capital, tots els llocs esmentats corresponen a zones del litoral mediterrani.

Un milió La informació facilitada hui pel portal esmentat inclou també el nombre d’anuncis d’habitatges que superen el milió d’euros. Espanya compta, en aquests moments, amb 40.375 cases amb aquests preus. D’aquestes, 5.153 es troben a la Comunitat Valenciana. És a dir, el 12,7 % del total. En la distribució per províncies, Alacant, lloc de residència de moltes persones adinerades procedents del centre i el nord d’Europa, ocupa la primera posició destacada en aquest escalafó autonòmic, amb 4.339. Després hi hauria València, amb 722, i, finalment, Castelló, amb 92. En l’àmbit estatal, la primera posició correspon, en aquest cas, a Balears, amb 9.605 habitatges, equivalents al 23,8 % del total. Molt prop hi ha Màlaga, amb 9.102. Ja a gran distància apareixen Madrid (4.904), Barcelona (4.519) i la ja mencionada Alacant. Girona, amb 2.398, és l’última província que supera les mil unitats. Després venen Cadis (878), Santa Cruz de Tenerife (859) i València.