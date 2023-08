Despertar apegalós a la Marina Alta

Basca. Despertar apegalós. I una acalorada que no se’n va ni amb una dutxa freda. La Marina Alta deixa arrere una nit tropical. La temperatura no ha baixat dels 20 °C pràcticament en cap poble. En alguns municipis com Pego, amb mínimes de 24,9 °C a Ambra i de 24,8 °C en el centre urbà (registres recollits per Avamet), la nit ha estat en el límit de l’equatorial i la tòrrida.

Als pobles del litoral, la humitat relativa ha sigut, aquesta nit, molt elevada. Ha arribat al 94 % a la Plana de Xàbia, al 93 % a Moraira, al 92 % al Cap de la Nau de Xàbia i al 86 % en la zona del Montgó a Dénia. Aquesta alta humitat ha provocat boirines a l’alba que s’han dissolt a mesura que avançava el matí. Els carrers han despertat fins i tot lleument mullats. El dia és de calma absoluta i basca. La roba s’apega a la pell.